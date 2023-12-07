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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 150 оценок

По мнению сообщества, женщина в бикини в трейлере GTA VI - это Люсия, главная героиня игры

Gruz_
Новости

Трейлер к GTA VI, несомненно, впечатляет, представляя богатый на детали мир с проработанными NPC, а также подтверждая, что у нас будет два играбельных протагониста, которые будут парой. Как следует из обнародованных подробностей, женщину-протагониста зовут Люсия, и она всегда ввязывается в различные преступления вместе со своим партнером. Одним из поводов для бурных обсуждений в сети стала женщина в бикини в трейлере GTA VI.

Фанаты уже изучают каждый кадр этой части трейлера, и многие считают, что на самом деле эта симпатичная женщина - сама Люсия. Однако реальных подтверждений этой версии пока нет, но внешне она очень похожа, и это можно увидеть в некоторых сравнениях:

Впрочем, есть и те, кто утверждает, что женщина в бикини - это не главная героиня, а просто еще один женский персонаж, который может появиться в сюжете игры по мере ее прохождения.

Причина, по которой многие пришли к такому выводу, заключается в том, что у женщины в бикини нет родинки, которую можно увидеть на лице Люсии в других сценах трейлера, однако часть из них утверждает, что это из-за того, что она накрашена.

Как бы то ни было, сейчас никто точно не знает, кто же эта красивая женщина, так что все, что нам остается, - это ждать какой-либо информации от разработчиков из Rockstar Games или, возможно, следующего трейлера.

Grand Theft Auto VI находится в разработке для PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а ее релиз запланирован на 2025 год. Версия для ПК пока не анонсирована, но есть все основания полагать, что она появится позже.

2
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
hamshut

Емае, до выхода игры нас задоблают такими "новостями" по гта 6 )

7
Lunersun

Это Джейсон, он во второй половине игры сменит пол.

3
Spillik
3
Никому ничего

Трейлер длится всего лишь полторы минуты. Но примороженные, (которых почему то ласково называют фанатами) уже увидели и проработанный мир, и мега офигенных персонажей и вообще нереальную круть. А эти вот "АНАЛитики" несколько интригующих концовок игры в трейлере случайно не увидели, ну или намек на седьмую часть в крайнем случае ?

3
-zotik-

А что роки обосрались с мирами рдр и гта до этого?

1
Никому ничего -zotik-

Ну так и CD Projekt RED до поры до времени не обсырались. Всё бывает.

0
Offn -zotik-

да.

Привет зе трилоджи

-2
-zotik- Offn

Что это?

0
-zotik- Никому ничего

Ну к слову. Мир кп77 хорош. Техническое состояние ужасное было. Но если ты про техническое состояние пишешь. Но сдпр обсерались всегда

0
Caster1882

Какой смысл "предполагать" она в бикини или нет?))) Я посмотрел трейлер, теперь жду игру ещё больше, не заморачиваясь о каких-либо деталях, увиденных в трейлере. В любом случае, если это она в бикини - она в игре в бикини может и появится, и эта сцена. Если не она - то вообще фиолетово, всё равно поиграю

2
Alex Row

Хз- думаю, стоит запилить отдельный заповедник для "новостей" о ГТА 6 - в противном случае, подобные посты о родинках, количествах чернокожих, лайках и просмотрах трейлера, будут плодиться как кролики.

2
Deveron

это Люсия

Не. Это кукла для забав в борделе.

1
imnerver

Бл... Два разных генотипа вообще. Вот хомячки...

1
6363

Они еще по серьёзке это обсуждают, мда. Конечно это она, это очевидно.))

1
Alex_3576

Всё может быть, ждём =)

0
TAPAKAH222
По мнению сообщества, женщина в бикини в трейлере GTA VI - это Люсия, главная героиня игры 

Не факт... что это женщина будет.

-5
Maddyson1988

Почему у вас скре*ных всегда только одни геи и трансы на уме? Понять этого никак не могу!

1