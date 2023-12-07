По мнению сообщества, женщина в бикини в трейлере GTA VI - это Люсия, главная героиня игры 

Трейлер к GTA VI, несомненно, впечатляет, представляя богатый на детали мир с проработанными NPC, а также подтверждая, что у нас будет два играбельных протагониста, которые будут парой. Как следует из обнародованных подробностей, женщину-протагониста зовут Люсия, и она всегда ввязывается в различные преступления вместе со своим партнером. Одним из поводов для бурных обсуждений в сети стала женщина в бикини в трейлере GTA VI.
Фанаты уже изучают каждый кадр этой части трейлера, и многие считают, что на самом деле эта симпатичная женщина - сама Люсия. Однако реальных подтверждений этой версии пока нет, но внешне она очень похожа, и это можно увидеть в некоторых сравнениях:
Впрочем, есть и те, кто утверждает, что женщина в бикини - это не главная героиня, а просто еще один женский персонаж, который может появиться в сюжете игры по мере ее прохождения.
Причина, по которой многие пришли к такому выводу, заключается в том, что у женщины в бикини нет родинки, которую можно увидеть на лице Люсии в других сценах трейлера, однако часть из них утверждает, что это из-за того, что она накрашена.
Как бы то ни было, сейчас никто точно не знает, кто же эта красивая женщина, так что все, что нам остается, - это ждать какой-либо информации от разработчиков из Rockstar Games или, возможно, следующего трейлера.
Grand Theft Auto VI находится в разработке для PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а ее релиз запланирован на 2025 год. Версия для ПК пока не анонсирована, но есть все основания полагать, что она появится позже.
Емае, до выхода игры нас задоблают такими "новостями" по гта 6 )
Это Джейсон, он во второй половине игры сменит пол.
Трейлер длится всего лишь полторы минуты. Но примороженные, (которых почему то ласково называют фанатами) уже увидели и проработанный мир, и мега офигенных персонажей и вообще нереальную круть. А эти вот "АНАЛитики" несколько интригующих концовок игры в трейлере случайно не увидели, ну или намек на седьмую часть в крайнем случае ?
А что роки обосрались с мирами рдр и гта до этого?
Ну так и CD Projekt RED до поры до времени не обсырались. Всё бывает.
да.
Привет зе трилоджи
Что это?
Ну к слову. Мир кп77 хорош. Техническое состояние ужасное было. Но если ты про техническое состояние пишешь. Но сдпр обсерались всегда
Какой смысл "предполагать" она в бикини или нет?))) Я посмотрел трейлер, теперь жду игру ещё больше, не заморачиваясь о каких-либо деталях, увиденных в трейлере. В любом случае, если это она в бикини - она в игре в бикини может и появится, и эта сцена. Если не она - то вообще фиолетово, всё равно поиграю
Хз- думаю, стоит запилить отдельный заповедник для "новостей" о ГТА 6 - в противном случае, подобные посты о родинках, количествах чернокожих, лайках и просмотрах трейлера, будут плодиться как кролики.
это Люсия
Не. Это кукла для забав в борделе.
Бл... Два разных генотипа вообще. Вот хомячки...
Они еще по серьёзке это обсуждают, мда. Конечно это она, это очевидно.))
Всё может быть, ждём =)
Не факт... что это женщина будет.
Почему у вас скре*ных всегда только одни геи и трансы на уме? Понять этого никак не могу!