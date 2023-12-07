По мнению сообщества, женщина в бикини в трейлере GTA VI - это Люсия, главная героиня игры 

Трейлер к GTA VI, несомненно, впечатляет, представляя богатый на детали мир с проработанными NPC, а также подтверждая, что у нас будет два играбельных протагониста, которые будут парой. Как следует из обнародованных подробностей, женщину-протагониста зовут Люсия, и она всегда ввязывается в различные преступления вместе со своим партнером. Одним из поводов для бурных обсуждений в сети стала женщина в бикини в трейлере GTA VI.

Фанаты уже изучают каждый кадр этой части трейлера, и многие считают, что на самом деле эта симпатичная женщина - сама Люсия. Однако реальных подтверждений этой версии пока нет, но внешне она очень похожа, и это можно увидеть в некоторых сравнениях:

Впрочем, есть и те, кто утверждает, что женщина в бикини - это не главная героиня, а просто еще один женский персонаж, который может появиться в сюжете игры по мере ее прохождения.

Причина, по которой многие пришли к такому выводу, заключается в том, что у женщины в бикини нет родинки, которую можно увидеть на лице Люсии в других сценах трейлера, однако часть из них утверждает, что это из-за того, что она накрашена.

Как бы то ни было, сейчас никто точно не знает, кто же эта красивая женщина, так что все, что нам остается, - это ждать какой-либо информации от разработчиков из Rockstar Games или, возможно, следующего трейлера.

Grand Theft Auto VI находится в разработке для PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а ее релиз запланирован на 2025 год. Версия для ПК пока не анонсирована, но есть все основания полагать, что она появится позже.