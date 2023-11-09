По мнению Take-Two, Grand Theft Auto 6 "полностью защищена" от возможных забастовок актеров

Во время финансовой конференции Take-two для инвесторов и аналитиков генеральный директор Штраус Зельник ответил на несколько актуальных вопросов о Grand Theft Auto 6 и франшизе GTA.

В частности, он сообщил, что руководство компании "так же, как и все остальные" взволновано предстоящим показом трейлера, и был задан вопрос о том, не замедлит ли потенциальная забастовка актеров озвучивания и захвата движений SAG-AFTRA работу над игрой. Ответ Зеника был оптимистичным: он отметил, что с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры, но и в худшем случае игра "полностью защищена".

Мы настроены оптимистично и высоко ценим всех наших талантливых сотрудников, мы ценим прекрасные трудовые отношения и надеемся на достижение соглашения, которое будет отвечать интересам всех.



Я всегда руководствовался именно таким подходом. За всю свою карьеру я участвовал в трудовых переговорах с представителями всех отраслей индустрии развлечений, и они всегда заканчивались хорошо. В случае, если они не увенчаются успехом, мы будем полностью защищены.

В ходе той же телефонной конференции Зельник практически повторил свое прежнее мнение о генеративном искусственном интеллекте и возможности инвестирования в фильмы, созданные на основе интеллектуальной собственности Take-two.

Он пояснил, что новые разработки в области искусственного интеллекта "действительно захватывающие", и он считает, что они повысят эффективность и в некоторых случаях позволят делать то, что раньше было невозможно. При этом он не считает, что генеративный ИИ будет самостоятельно создавать хитовые игры или устранит необходимость в творческих работниках.

Зельник считает, что более качественные инструменты для работы с искусственным интеллектом поднимут планку и дадут разработчикам Take-Two возможность "делать больше и лучше". Вероятно, будет сокращена рутинная работа, а высокоуровневая - улучшена. Впрочем, он не надеется, что цена на разработку игр снизится. Зато он ожидает, что все станет лучше, а конкуренция обострится, особенно для компаний, которые не могут воспользоваться теми ресурсами, которыми располагает Take-Two.

Что касается фильмов, то Зельник подтвердил, что Take-Two не желает использовать собственный баланс для финансирования линейных развлекательных проектов. Риск и вознаграждение не устраивают компанию, и ей гораздо больше нравится создавать игры.

Что касается фильмов, то Зельник подтвердил, что Take-Two не желает использовать собственный баланс для финансирования линейных развлекательных проектов. Риск и вознаграждение не устраивают компанию, и ей гораздо больше нравится создавать игры. По его словам, рентабельность таких проектов невелика, и даже не учитывается риск провала, который может поставить под угрозу соответствующие IP. В Take-Two коэффициент выхода консольных игр составляет от 80 до 90%, в то время как коэффициент выхода игр для успешной киностудии составляет около 30%.

Лицензирование IP сторонним киностудиям вполне возможно, так как компания уже делала это с Borderlands и Bioshock. У них есть "другие проекты в стадии обсуждения", но пока они не готовы их анонсировать. В заключение Зельник отметил, что они будут "очень, очень избирательны и очень, очень осторожны".