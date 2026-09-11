По оценкам аналитика GTA 6 может продаться тиражом 48 млн копий на старте - интерес к игре резко вырос

Аналитик агенства Piper Sandler повысил прогноз по стартовым продажам GTA 6 до примерно 48 млн копий. Новая оценка основана в том числе на активности пользователей на Reddit: посещаемость сообщества r/GTA6 с середины августа выросла почти в четыре раза.

После утечки контента в конце августа недельная аудитория сообщества увеличилась примерно с 700 тысяч до 1,4 млн пользователей. После показа нового ролика GTA 6 показатель вырос до 2 млн, а за следующую неделю прибавил ещё 35%, достигнув примерно 2,7 млн посетителей.

На основе этих данных Piper Sandler получили две близкие оценки — 48 млн и 48,6 млн копий. Средний показатель составил около 48,3 млн. При этом аналитик использовал более консервативный коэффициент, чем в предыдущем прогнозе: вместо 35,5 он взял 16–18.

Для сравнения, собственный прогноз Piper Sandler составляет около 30 млн копий на старте, тогда как оценка рынка находится примерно на уровне 40 млн. Таким образом, новый показатель в 48 млн заметно выше обоих ориентиров.

Отдельное исследование Ampere Analysis показало, что ажиотаж вокруг GTA 6 выходит далеко за пределы игровой аудитории. Шестичасовая эксклюзивная премьера нового ролика на Netflix 27 августа привлекла более 100 тысяч новых подписчиков в США, став третьим крупнейшим всплеском привлечения подписчиков для сервиса в 2026 году. Кроме того, более 5% американских пользователей Netflix, которые не смотрели контент сервиса последние 30 дней, вернулись именно ради показа GTA 6.

При этом прогноз в 48 млн остаётся лишь аналитической оценкой. Реальные продажи станут известны только после выхода игры 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.