По оценкам аналитиков, предзаказы GTA 6 достигли 15 миллионов копий

По данным аналитической компании Sensor Tower, Grand Theft Auto 6 достигла отметки в 15 миллионов цифровых предзаказов и принесла примерно $1,45 млрд выручки. При этом игра еще не вышла - релиз назначен на 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Информация появилась сегодня после обновления трекера продаж Sensor Tower. Это оценка, а не официальные цифры Rockstar Games или Take-Two Interactive. Официальных подтверждений от Take-Two пока нет, но компания ранее говорила, что предзаказы "значительно превосходят первоначальные ожидания".

Постоянно сохраняется сильный перекос в сторону PlayStation 5: примерно 74% предзаказов приходится на PS5 и около 26 % - на Xbox. Средняя выручка с копии остается высокой (около $97), что указывает на большой процент покупок более дорогой Ultimate Edition за $100.

Эти цифры уже делают GTA 6 одной из самых успешных игр по предзаказам в истории консолей. Для сравнения: GTA 5 в свое время собрала около 7 млн предзаказов. Игра уже стала самой предзаказываемой в истории PlayStation Store и Microsoft Store.