По оценкам аналитиков предзаказы GTA 6 уже принесли Rockstar почти полмиллиарда долларов

Аналитики из Sensor Tower опубликовали свежий отчёт о предварительных продажах Grand Theft Auto 6, и цифры действительно впечатляют. По состоянию на конец августа Rockstar реализовала около 5 миллионов копий игры для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Текущая выручка издателя от предзаказов уже вплотную приблизилась к отметке в полмиллиарда долларов.

Самым неожиданным открытием для индустрии стало то, что 90% покупателей предпочли Ultimate-издание за 100 долларов обычному. Спрос на премиальную версию подогрело заявление Rockstar о том, что в неё эксклюзивно войдут уникальные внутриигровые локации, магазины и полноценные сюжетные задания — беспрецедентный шаг для франшизы.

В разрезе платформ наблюдается тотальное доминирование японской консоли, ведь 77% продаж пришлось на PlayStation 5, в то время как доля Xbox Series X|S составила скромные 23%. Такой разрыв вполне закономерен — сказывается агрессивное маркетинговое соглашение между Rockstar и Sony, в рамках которого каждый рекламный ролик сопровождается броским слоганом «Plays best on PS5» (Лучше всего играется на PS5).

Последний летний месяц выдался для GTA 6 крайне насыщенным. Сначала состоялся анонс масштабной коллаборации с Netflix, затем индустрию всколыхнула серия сливов от хакера Cyberleek, а завершилось всё официальной геймплейной презентацией в финале месяца. Подобные события обеспечили игре мощный приток аудитории: только за август она разошлась тиражом около миллиона копий, продемонстрировав стабильную динамику на пути к релизу.