По оценке аналитиков Sensor Tower, GTA 6 стала самой предзаказываемой игрой в истории - 9 миллионов копий

По оценкам аналитической компании Sensor Tower, GTA 6 уже обошла Cyberpunk 2077 и собрала около $942 млн на цифровых предзаказах - менее чем за 10 дней до выхода. Согласно свежим данным аналитической компании Sensor Tower, Grand Theft Auto VI набрала уже 9,69 млн предзаказов по всему миру. Это больше, чем у предыдущего рекордсмена - Cyberpunk 2077, чьи предпродажи превысили 8 млн копий.

Только за последнюю неделю к предзаказам добавилось почти 2 млн копий. Оценочная выручка от цифровых предзаказов составила около 942 млн долларов.

Разбивка по платформам:

PlayStation 5 - 7,23 млн копий (примерно 703 млн долларов)

Xbox Series X|S - 2,46 млн копий (примерно 239 млн долларов)

Игра выходит 19 ноября 2026 года только на PS5 и Xbox Series X|S - без PC-версии на старте. Для сравнения: у Cyberpunk 2077 предзаказы включали и PC, на который пришлось около 59% от общего числа.

Важно: цифры Sensor Tower - это независимые оценки цифровых продаж. Rockstar Games и Take-Two Interactive официально их пока не подтверждали. Тем не менее CEO Take-Two Штраусс Зельник недавно говорил, что предпродажи идут "гораздо выше ожиданий".