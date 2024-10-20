" По оценке бывшего технического директора Rockstar над GTA 6 работает 80% ветеранов серии "

Бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей ответил на вопрос одного из пользователей касательно того сколько ветеранов франшизы GTA работает над Grand Theft Auto VI.
По оценке разработчика эта цифра довольно внушительна и составляет около 80% от всего штата Rockstar - примерно столько разработчиков из команды, по его подсчетам, работали ещё над Grand Theft Auto IV.
Среди самых известных имен задействованных в разработке шестой части: арт-директор Аарон Гарбут, который работает над серией ещё со времен Grand Theft Auto III. Сэм Хаузер, один из основателей студии. Геймдиректором шестой части станет Роб Нельсон, который руководил разработкой Red Dead Redemption 2.
Круто, ждем новостей уже. А то год прошел с последнего трейлера
И 20% СЖВшных у*банов.
Которые испортят всю игру
Ждём ШЕДЕВР.
Ждём GTA Online 2.
онлайн - параша, сингл - топ
Верно. Но я реалист. А рокстары- типичная ААА-корпорация, которая гребёт бабло лопатой именно с онлайна.
Ну это хотя бы лучше, чем DA4 Veilguard, в которой 0% ветеранов серии.
Ах, да, один есть- Девид Гейгер в роли SMM на службе ЕА.
те ветераны :)
Скорее всего 3.14здеж, по сколько сотрудник бывший и похоже на попытку отмазать, с учётом последних успехов игр с ориентацией на меньшинства.
а чтож ветераны такой трешак как пятую часть сделали даж по сравнению с четвертой
Пятерка во всем лучше четверки, там даже сравнивать глупо, да и продажи в разы больше у пятерки как и оценки, хотя всегда будут Нетакусики типа тебя.
согласен, что пятерка лучше, но какой-же в 4ке обалденный физический движок)
во всем это в чем ? кроме графона 🤣 ты хоть в четвертую то часть играл и вообще в гта настоящий ? пятая это не канон и самая каловая часть из всех 🤌
RDR2 хуже GTA Vice City, там даже миссии с вертолётиком деревяным нет. А в GTA SA была качалка. Люди в 19-м веке не качались что ли?..
В гта 4 абсолютно нечего делать, кроме как проходить сюжетку. Голубей искать? Машины угонять для Брюси? Возить доставку для Джейкоба? В гта 4 даже просто по карте ездить не интересно, так как сплошная городская локация. Гта 4 самая спорная игра серии, это все признают. Да, там хороший сюжет, хорошая физика автомобилей, но на это все.
Те что считает гта 4 лучшей частью, вы не понимаете про что вообще гта должна быть. Вам не в гта надо играть, а в мафию.
так ииии? мне это говорит лишь о том что тупая пострелушка выйдет как и все части жэтэа
Тупая пострелушка это если играть не по сюжету или онлайн а сингл у них это всегда топ.
Судя по курсу, который взяли Take Two, она будет ещё и донатная.
" По оценке бывшего технического директора Rockstar над GTA 6 работает 80% ветеранов серии "
Яснопоянто.Значит суть будет та же.Фака маза - а ну пошел вон с Камаза - дай но я сяду и поеду.А зачем почему куда ради чего вообще не имеет никакого значения.
Чтобы читать всю дорогу субтитры диалогов, а потом выйти и пострелять в тупых болванчиков
Ты немножко ошибся.Читать унылые тупые быдлячие субтитры диалогов.Вот.
Когда нибудь ты узнаешь, что в играх с открытым миром надо прежде всего проходить сюжетную компанию, а после ее завершения можно бесцельно шататься и творить всякую дичь.
Когда нибудь ты узнаешь что по большому счёту истратил в пустую уйму денег и время на дорогие железяки и на такие пустозвонные игры как ГТА.Хотя не факт что ты это узнаешь/осознаешь ведь ты не на столько разумный чтобы это даже когда либо осознать.