" По оценке бывшего технического директора Rockstar над GTA 6 работает 80% ветеранов серии "

Бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей ответил на вопрос одного из пользователей касательно того сколько ветеранов франшизы GTA работает над Grand Theft Auto VI.

По оценке разработчика эта цифра довольно внушительна и составляет около 80% от всего штата Rockstar - примерно столько разработчиков из команды, по его подсчетам, работали ещё над Grand Theft Auto IV.

Среди самых известных имен задействованных в разработке шестой части: арт-директор Аарон Гарбут, который работает над серией ещё со времен Grand Theft Auto III. Сэм Хаузер, один из основателей студии. Геймдиректором шестой части станет Роб Нельсон, который руководил разработкой Red Dead Redemption 2.