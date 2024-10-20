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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 730 оценок

По оценке бывшего технического директора Rockstar над GTA 6 работает 80% ветеранов серии

AceTheKing
Новости

Бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей ответил на вопрос одного из пользователей касательно того сколько ветеранов франшизы GTA работает над Grand Theft Auto VI.

По оценке разработчика эта цифра довольно внушительна и составляет около 80% от всего штата Rockstar - примерно столько разработчиков из команды, по его подсчетам, работали ещё над Grand Theft Auto IV.

Среди самых известных имен задействованных в разработке шестой части: арт-директор Аарон Гарбут, который работает над серией ещё со времен Grand Theft Auto III. Сэм Хаузер, один из основателей студии. Геймдиректором шестой части станет Роб Нельсон, который руководил разработкой Red Dead Redemption 2.

5
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
ilyakingcud

Круто, ждем новостей уже. А то год прошел с последнего трейлера

11
Vavan07

И 20% СЖВшных у*банов.

6
caliskan

Которые испортят всю игру

4
AndruhaGruz

Ждём ШЕДЕВР.

2
PeaceDuke72

Ждём GTA Online 2.

-3
William Dwight PeaceDuke72

онлайн - параша, сингл - топ

5
PeaceDuke72 William Dwight

Верно. Но я реалист. А рокстары- типичная ААА-корпорация, которая гребёт бабло лопатой именно с онлайна.

0
PeaceDuke72

Ну это хотя бы лучше, чем DA4 Veilguard, в которой 0% ветеранов серии.
Ах, да, один есть- Девид Гейгер в роли SMM на службе ЕА.

1
Magnusss

те ветераны :)

1
M0208

Скорее всего 3.14здеж, по сколько сотрудник бывший и похоже на попытку отмазать, с учётом последних успехов игр с ориентацией на меньшинства.

0
Wolfenstein

а чтож ветераны такой трешак как пятую часть сделали даж по сравнению с четвертой

-2
PayneMax

Пятерка во всем лучше четверки, там даже сравнивать глупо, да и продажи в разы больше у пятерки как и оценки, хотя всегда будут Нетакусики типа тебя.

1
William Dwight PayneMax

согласен, что пятерка лучше, но какой-же в 4ке обалденный физический движок)

-1
Wolfenstein PayneMax

во всем это в чем ? кроме графона 🤣 ты хоть в четвертую то часть играл и вообще в гта настоящий ? пятая это не канон и самая каловая часть из всех 🤌

0
N1k3_22

RDR2 хуже GTA Vice City, там даже миссии с вертолётиком деревяным нет. А в GTA SA была качалка. Люди в 19-м веке не качались что ли?..

-1
AlexSEcl Wolfenstein

В гта 4 абсолютно нечего делать, кроме как проходить сюжетку. Голубей искать? Машины угонять для Брюси? Возить доставку для Джейкоба? В гта 4 даже просто по карте ездить не интересно, так как сплошная городская локация. Гта 4 самая спорная игра серии, это все признают. Да, там хороший сюжет, хорошая физика автомобилей, но на это все.

Те что считает гта 4 лучшей частью, вы не понимаете про что вообще гта должна быть. Вам не в гта надо играть, а в мафию.

0
антон фекалис

так ииии? мне это говорит лишь о том что тупая пострелушка выйдет как и все части жэтэа

-6
AndruhaGruz

Тупая пострелушка это если играть не по сюжету или онлайн а сингл у них это всегда топ.

-1
PeaceDuke72 AndruhaGruz

Судя по курсу, который взяли Take Two, она будет ещё и донатная.

0
B e s i k

" По оценке бывшего технического директора Rockstar над GTA 6 работает 80% ветеранов серии "

Яснопоянто.Значит суть будет та же.Фака маза - а ну пошел вон с Камаза - дай но я сяду и поеду.А зачем почему куда ради чего вообще не имеет никакого значения.

-8
caliskan

Чтобы читать всю дорогу субтитры диалогов, а потом выйти и пострелять в тупых болванчиков

-3
B e s i k caliskan

Ты немножко ошибся.Читать унылые тупые быдлячие субтитры диалогов.Вот.

-3
PayneMax

Когда нибудь ты узнаешь, что в играх с открытым миром надо прежде всего проходить сюжетную компанию, а после ее завершения можно бесцельно шататься и творить всякую дичь.

-2
B e s i k PayneMax

Когда нибудь ты узнаешь что по большому счёту истратил в пустую уйму денег и время на дорогие железяки и на такие пустозвонные игры как ГТА.Хотя не факт что ты это узнаешь/осознаешь ведь ты не на столько разумный чтобы это даже когда либо осознать.

1