По словам аналитика, GTA 6 не оказала положительного влияния на продажи консолей Xbox Series

До выхода GTA 6 остаётся меньше месяца, и сейчас это главная тема для обсуждения в игровой индустрии. Проект уже преодолел отметку в 6 миллионов предзаказов и, как ожидается, станет одним из крупнейших релизов в сфере развлечений за всю историю, окупив свой внушительный бюджет всего за несколько дней.

Поскольку GTA 6 выходит эксклюзивно на консолях, спрос на оборудование текущего поколения вырос: в сентябре продажи PS5 продемонстрировали значительный скачок по сравнению с прошлым годом. Однако, несмотря на позитивный эффект для устройств Sony, ажиотаж вокруг GTA 6 практически не затронул Xbox.

В отличие от PS5, на продажи Xbox текущего поколения выход GTA 6 не оказал положительного влияния. В недавнем интервью изданию GamesBeat аналитик компании Circana Мэт Пискателла заявил, что GTA 6 никак не отразилась на продажах Xbox Series X|S. В то время как выручка от продаж PS5 в США за прошлый месяц выросла на 43%, для консолей Microsoft этот сентябрь стал худшим за всю историю — и это несмотря на скорый выход GTA 6.

Для Xbox это был худший сентябрь за всё время: продажи в штучном выражении оказались на 27% ниже прошлогодних показателей. Таким образом, анонс GTA VI никак не повлиял на Xbox — по крайней мере, никакого заметного положительного эффекта не наблюдается.

По сравнению с сентябрём прошлого года продажи консолей Xbox Series сократились — объем реализованных устройств снизился на 27%. Исходя из этого, аналитик делает вывод, что анонс GTA 6 не оказал положительного влияния на продажи оборудования Xbox: показатели консоли продолжают падать, несмотря на то, что она является одной из двух доступных платформ для запуска этой игры.

Учитывая, что Microsoft наращивала производство консолей Xbox Series в ожидании выхода игры от Rockstar, для «зелёной команды» это, безусловно, стало разочарованием. Впрочем, если принять во внимание, что количество предзаказов GTA 6 на PS5 превышает показатели для Xbox в соотношении шесть к одному, такие цифры продаж не кажутся чем-то удивительным.