По словам аналитика, у Grand Theft Auto 6 будет около 14 млн проданных копий в день релиза ©

С момента появления первых, предварительных слухов о создании GTA VI было известно, что следующая часть серии от Rockstar Games будет "самой-самой" практически во всех отношениях: самой лучшей, самой большой, самой дорогой. В последнем, в частности, мы не сомневаемся.

По последним слухам, затраты на производство шестой части могут составить до 1-2 миллиардов долларов. Поэтому очевидно, что создатели не решились бы выделить такие средства на создание игры, если бы не были уверены, что они окупятся.

Так каких же продаж стоит ожидать от GTA 6? Немного больше света на ожидания Take-Two относительно следующей части гангстерской серии пролил аналитик Йоост ван Дрюнен. В своем недавнем информационном бюллетене эксперт отрасли отметил, что, согласно первоначальным прогнозам, Grand Theft Auto 6 разойдется тиражом около 25 миллионов копий только на старте.

Если предположить, что релиз состоится в 2025 году, что является оптимистичным, учитывая склонность издателя к задержкам, ранние оценки предсказывают, что новая игра будет продана тиражом 25 миллионов копий, говорится в отчете.

Для более детального анализа продаж игры ван Дрюнен связался с редакторами TweakTown. Оказалось, что приведенные выше оценки основаны на ожидаемом 20-процентном росте продаж консолей в период с 2024 по 2025 год. Это означает, что на рынке будет около 125 миллионов PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Кроме того, ожидается, что в течение первой недели после релиза прибыль от продаж GTA 6 составит около 1 миллиарда долларов. Хотя это огромная сумма, предыдущей части серии удалось достичь такого же результата всего за три дня.

Если говорить о первых 24 часах после выхода, то предполагается, что "шестерка" найдет около 12-14 миллионов покупателей. Для сравнения, Grand Theft Auto 5 за первые 24 часа после дебюта разошлась тиражом в 11,21 миллиона человек. Для сравнения, за первый квартал своего присутствия на рынке игра продала 32,5 миллиона копий.