По словам бывшего разработчика Rockstar, реализм GTA 6 "поразит игроков"

Год выхода GTA 6 уже близко. Игра уже, как говорят, нацелена на фотореализм. Прошлые утечки также показали более сложную игровую механику, чем предыдущие части, что подготовило почву для действительно завораживающего опыта.

Поклонники считают, что нет причин сдерживать ожидания, и многие надеются увидеть в следующем году окончательный опыт Grand Theft Auto. Бывший разработчик Rockstar также подлил масла в огонь, заявив, что GTA 6 предложит непревзойденный реализм.

Во время последнего эпизода GTA VI O’clock Бена Хинчлиффа, бывшего разработчика Rockstar, спросили, будут ли игроки удивлены всем, что команда делает для новой части серии. Разработчик внес вклад в такие игры, как Red Dead Redemption 2, GTA 5 и даже GTA 6, придав своему мнению гораздо больший вес, чем среднестатистический комментарий о работе Rockstar. Он предполагает, что люди будут не только удивлены, но и потрясены.

В частности, разработчик упомянул реализм GTA 6, похвалив историю студии в этом направлении. Он объяснил, что каждый новый релиз команды повторяет и развивает элементы реализма, устанавливая высокую планку для следующего релиза Grand Theft Auto.

Каждый элемент игры движется вперед в плане ощущения большей реалистичности. Это поразит людей. Я думаю, они снова подняли планку.

Не секрет, что Rockstar сосредоточена на реализме, и команда действительно вышла за рамки в Red Dead Redemption 2 в этом отношении. Учитывая, насколько хороша Red Dead Redemption 2 даже спустя 6 лет после выхода, будет интересно посмотреть, что принесет GTA 6.

Поскольку первую также критиковали за то, что она временами была слишком реалистичной, возможно, на этот раз Rockstar будет стремиться к более тонкому балансу. Хотя пока сложно сказать что-то определенное, фанаты могут быть уверены, что их ждет новый уровень графической точности, реализма и игр с открытым миром.