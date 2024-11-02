По словам бывшего разработчика Rockstar, реализм GTA 6 "поразит игроков"

Год выхода GTA 6 уже близко. Игра уже, как говорят, нацелена на фотореализм. Прошлые утечки также показали более сложную игровую механику, чем предыдущие части, что подготовило почву для действительно завораживающего опыта.
Поклонники считают, что нет причин сдерживать ожидания, и многие надеются увидеть в следующем году окончательный опыт Grand Theft Auto. Бывший разработчик Rockstar также подлил масла в огонь, заявив, что GTA 6 предложит непревзойденный реализм.
Во время последнего эпизода GTA VI O’clock Бена Хинчлиффа, бывшего разработчика Rockstar, спросили, будут ли игроки удивлены всем, что команда делает для новой части серии. Разработчик внес вклад в такие игры, как Red Dead Redemption 2, GTA 5 и даже GTA 6, придав своему мнению гораздо больший вес, чем среднестатистический комментарий о работе Rockstar. Он предполагает, что люди будут не только удивлены, но и потрясены.
В частности, разработчик упомянул реализм GTA 6, похвалив историю студии в этом направлении. Он объяснил, что каждый новый релиз команды повторяет и развивает элементы реализма, устанавливая высокую планку для следующего релиза Grand Theft Auto.
Каждый элемент игры движется вперед в плане ощущения большей реалистичности. Это поразит людей. Я думаю, они снова подняли планку.
Не секрет, что Rockstar сосредоточена на реализме, и команда действительно вышла за рамки в Red Dead Redemption 2 в этом отношении. Учитывая, насколько хороша Red Dead Redemption 2 даже спустя 6 лет после выхода, будет интересно посмотреть, что принесет GTA 6.
Поскольку первую также критиковали за то, что она временами была слишком реалистичной, возможно, на этот раз Rockstar будет стремиться к более тонкому балансу. Хотя пока сложно сказать что-то определенное, фанаты могут быть уверены, что их ждет новый уровень графической точности, реализма и игр с открытым миром.
реализм это крута. будет иентересно посмотреть чего рокстар гамез смогли добится на новых консолях и ПеКа.
Ага. Игра поразит всех своей реалистичной небинарностью, в это охотно поверю. Хотя переплюнуть в этом Вейлгард будет сложно. Но я верю в рокстаров.
Вейлгард и не ждали особо, знали, что лажа выйдет. А вот когда провалится ГТА6, вой будет долго стоять по интернетам.
Не бомби хейтерок, это же не твои юбики игру делают, за роками такой лажи замечено не было, это можно сказать последний оплот адекватности на ряду с валв, если уж и они падут то всей индустрии п*дец.
Лучше заранее прими небинарность новой ГТА, весь западный геймдев в этом глубоко утонул, и ничего хорошего от игры не жди, чтобы потом обидно не было
Каждая новая игра от роков на голову выше предыдущей и дает проcраться всей индустрии, только недалекие хлебушки будут надеятся на их провал
Провала может и не будет, но инклюзивности насыпят по полной программе.
вот паразит!!
Лишь бы только поразило в положительном направлении!))))
Год выхода то близко, но к сожалению не на пк. На пк еще долго ждать придется
О очередной шлак выйдет.... Фиксов и обкатку ждать можно не менее года после релиза а так это будет мусор в 30кадров и в 4к максимум на 5просратьвсе.
В стиле RDR2? Сосочки у героини будут твердеть на вечернем тихоокеанском ветру? А может ПМС в реальном времени будет?:))))
Их дело, конечно, пусть ломают работников из за проработки мелких и ненужных деталей, главное чтобы игра получилась бодрой и весёлой, а не живописной тягомотиной поедающей время и настроение. Всё же сами сюжеты GTA не реалистичны и их миры не требуют гипер-реализма, скорее наоборот - больше треша, больше стёба над сегодняшним днём, больше того, чего в реальности позволить нельзя.
знаменитый гташный реализм стрельбы и езды на авто)
Такой-то будет реализм: мужики все будут выставлены иди0тами, бабы - на посту президента и не только.
Нет спасибо.
Все забыли про фемку в РДР2? Как их надо было возить и отбиваться от мужланов.
Как Артур сетовал на расизм тоже помнят все?
А как Артур помогал трансухе сбежать на пароходе?
Стыд и позор.
Уверен что к релизу игры PS5 Pro станет хитом продаж. И даже отбитые Пекари временно купят ПРОшку ради одной игры, не смогут устоять перед ошеломительным ажиотажем по всему миру, но как только игра выйдет в Steam через год-полтора незамедлительно продадут Pro-версию и добавят на RTX 50XX серию.