По словам бывшего разработчика Rockstar, в утечках о GTA 6 не было ничего важного

В сентябре 2022 года случилась крупная утечка файлов GTA 6, в результате которой папка с 90 роликами ранней разработки игры была незаконно опубликована третьей стороной. Позднее Rockstar подтвердила, что утечка действительно имела место, и выразила разочарование тем, что детали игры попали в общий доступ таким образом. Также из-за утечки компания была вынуждена представить первый тизер-трейлер GTA 6 на полдня раньше, чем планировалось, из-за чего создается впечатление, что на следующую часть Grand Theft Auto наложено проклятие «утечек».

Впрочем, по словам Оббе Вермейджа, в прошлом разработчика Rockstar, который за последний год наделал немало шума своими проницательными записями в блоге, рассказывающими о разработке ранних игр GTA, эти утечки не были столь уж значительными.

Во время недавнего разговора с SanInPlay Оббе рассказал, что не слишком внимательно следил за вышеупомянутой утечкой 2022 года, поскольку, по его мнению, утечки обычно не имеют такого большого значения, как кажется. Вдобавок разработчик поделился своей точкой зрения на то, почему вообще происходят подобные утечки, сказав, что «это просто потому, что в мире миллионы людей ждут любых новостей. Но Rockstar таких новостей не дает».

Как пояснил бывший разработчик, крупные компании, такие как Rockstar, обычно не спешат делиться новостями, потому что все, что они скажут, станет предметом анализа со стороны других, и зачастую в негативном ключе, а потому, по мнению Оббе, наилучшая стратегия для компании - это молчать. И, похоже, разработчики уровня ААА придерживаются этой точки зрения: к примеру, Bethesda не предоставляет практически никакой информации о предстоящей The Elder Scrolls 6, вынуждая фанатов самостоятельно собирать крупицы информации, которые они могут отыскать в сети.