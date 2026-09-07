По словам директора Rockstar, система заправки в GTA 6 будет "очень быстрой"

В GTA 6 игрокам потребуется время от времени заправлять свои автомобили, и те, кто сомневался, думая, что это может нарушить темп игры, могут вздохнуть с облегчением. В интервью YouTube-каналу TGG Роб Нельсон, соруководитель студии Rockstar North, продемонстрировал систему в действии во время демоверсии и заверил, что процесс очень быстрый.

Во время демонстрации Нельсон перемещался по карте, когда наткнулся на автомобиль с почти пустым баком. «Значит, в этой машине мало топлива», — сказал он, прежде чем отправиться на ближайшую заправку. После завершения анимации заправки его реакция была прямолинейной: «Довольно быстро для заправки; жаловаться не на что».

Сам Нельсон признал, что механика может вызвать неоднозначную реакцию у зрителей, даже спросив интервьюера: «Посмотрим, что скажут люди. Думаете, им понравится?». Ютубер TGG, в свою очередь, посчитал, что система не должна стать серьёзной проблемой в большинстве ситуаций, за исключением случаев, когда игрок невнимателен, например, при планировании ограбления.

Поскольку действие GTA 6 происходит в наши дни, в игре будут доступны для угона электромобили. Однако, в интервью не обсуждалось, как работает процесс подзарядки по сравнению с обычной заправкой, как с точки зрения скорости, так и доступности зарядных станций.

Разговор с Робом Нельсоном также раскрыл подробности о физике вождения в игре. По его словам, команда стремилась к балансу между более тяжёлым, реалистичным ощущением GTA 4 и аркадной плавностью GTA 5.

Команда усердно работала над сохранением лучших аспектов веса и ощущения от игрового процесса GTA 4, но с доступностью GTA 5. Все было создано с нуля на этом оборудовании, и у них гораздо больше контроля над настройкой трансмиссии, шин, подвески, рулевого управления; все это применяется к физической модели.

Нельсон также подтвердил, что максимальная скорость в GTA 6 будет выше, чем в GTA 5.

Управление стало точнее, но при этом очень доступно. Механика рулевого управления была полностью переработана с нуля. Все машины очень разные, с очень разными ощущениями; на более быстрых машинах можно развивать гораздо более высокие скорости. Мощные заднеприводные автомобили великолепны, как маслкары и другие в этом жанре. Но на некоторых из них нужно быть немного осторожнее с педалью газа.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series S|X. На данный момент Rockstar ещё официально не анонсировала версию для ПК.