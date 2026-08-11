По словам главы Take-Two, больше предзаказов поступает на премиум-издание GTA 6; скидок на праздники ждать не стоит

Поклонники Grand Theft Auto 6 оформляют предзаказы на Ultimate Edition за 100 долларов чаще, чем на стандартное издание игры. В интервью CNBC Штраус Зельник, генеральный директор материнской компании Rockstar, Take-Two Interactive, рассказал, что люди покупают Ultimate Edition GTA 6 чаще, чем более дешёвое стандартное издание. Однако он отметил, что это может быть частично результатом предзаказов от самых преданных фанатов.

На самом деле, это больше смещается в сторону премиум-издания. Возможно, это отражение того факта, что самые активные покупатели — это те, кто делает предзаказы прямо сейчас.

Зельника также спросили о праздничных скидках, поскольку GTA 6 выйдет незадолго до Чёрной пятницы и Рождества. Хотя он не мог дать никаких гарантий, поскольку розничные продавцы могут сами принимать решения о праздничных распродажах, он отметил, что цены на GTA 5 оставались стабильными в течение многих лет. В результате фанатам, вероятно, не стоит ожидать каких-либо существенных скидок на игру в обозримом будущем.

Мы, очевидно, устанавливаем свои цены, но магазины могут делать всё, что хотят. Мы не можем это контролировать. Поэтому, если они снижают цену, они снижают свою прибыль от продажи. Бывают ситуации, когда некоторые розничные продавцы снижают цены, чтобы стимулировать спрос на другие товары, которые они будут продавать. Я не могу сказать вам, что произойдёт. Я могу сказать вам, что мы сохраняли наши цены на Grand Theft Auto 5 очень долго, гораздо дольше, чем при стандартном релизе развлекательного продукта.

Зельник также затронул спорный вопрос об отсутствии в игре физического диска, отметив, что настоящий физический релиз после запуска не исключён. Однако он не считает отсутствие диска фактором, который может навредить продажам игры.