По словам главы Take-Two, грядущая GTA 6 будет намного больше и лучше, чем ожидают фанаты

Grand Theft Auto — гигант в отрасли, и мало игр могут соперничать с ней по продажам. Ожидания от следующей части серии, GTA 6, чрезвычайно высоки, возможно, это одна из игр с самым большим ажиотажем в истории.
С таким ажиотажем вокруг проекта многие задаются вопросом, сможет ли игра оправдать ожидания игроков. По словам генерального директора издательства Take-Two Штрауса Зелника, GTA 6 будет намного больше и лучше, чем ожидали фанаты.
Наши команды сосредоточены на новостях, о которых вы даже не можете подумать. Вы думаете, что предвидите, чего ожидать, но игра намного больше, намного лучше, интереснее и красивее, чем вы могли себе представить.
В настоящее время GTA 6 запланирована к выходу в 2025 году для PS5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК, как ожидается, появится позже.
7 часть придется ждать лет 20, потому что 6 часть стоит от 1 до 2 миллиардов + ее создают с ориентировкой на очень долгую жинь (РП сервера + пользовательские моды и режимы)
А может 7 части и не будет, а 6-ку со временем превратят просто в GTA, и будут выпускать к ней аддоны с новыми локациями.
В любом случае эта модель больше и лучше = rовно, ведь это слишком дорого и долго, а из-за этого игру делают не с целью повеселить, а с целью выжать с нее все деньги, чтобы инвесторы были довольны.
да плевать на 7. 6 еще ждать года 2. сначала на консолях выйдет, потом через год на пк мб
О, еще одни с обещаниями вылезли. Как показывает практика, чем меньше разрабы молотят языками, тем лучше в итоге получаются игры.
За язык его никто не тянул.
хотелось бы реалистичные ранения, а не пару пуль в ногу выпустил и нпс бежит как ни в чем не бывало. ну и разумеется физику машин не хуже гта 4
но вряд ли игра будет лучше моих хотелок как сказано в новости
Я ожидаю космические пушки и чтоб магия по динозаврам была. Обязательно ресурсы чтоб можно было добывать как в майнкрафте и драчки как в мартал камбате. А в финале чтоб можно было в ад спуститься и бензопилой как в думе всех порезать. Понятное дело что это все как минимум обязано быть в гэтэа
Чувствую игра может стать х..ней. чем больше молотят, тем хуже получается
Норм игра для раздаче в ЕГС. Покупать я бы такое ни стал бы конечно. // Павел Красавин