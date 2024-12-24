По словам главы Take-Two, грядущая GTA 6 будет намного больше и лучше, чем ожидают фанаты

Grand Theft Auto — гигант в отрасли, и мало игр могут соперничать с ней по продажам. Ожидания от следующей части серии, GTA 6, чрезвычайно высоки, возможно, это одна из игр с самым большим ажиотажем в истории.

С таким ажиотажем вокруг проекта многие задаются вопросом, сможет ли игра оправдать ожидания игроков. По словам генерального директора издательства Take-Two Штрауса Зелника, GTA 6 будет намного больше и лучше, чем ожидали фанаты.

Наши команды сосредоточены на новостях, о которых вы даже не можете подумать. Вы думаете, что предвидите, чего ожидать, но игра намного больше, намного лучше, интереснее и красивее, чем вы могли себе представить.

В настоящее время GTA 6 запланирована к выходу в 2025 году для PS5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК, как ожидается, появится позже.