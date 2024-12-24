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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 809 оценок

По словам главы Take-Two, грядущая GTA 6 будет намного больше и лучше, чем ожидают фанаты

monk70
Новости

Grand Theft Auto — гигант в отрасли, и мало игр могут соперничать с ней по продажам. Ожидания от следующей части серии, GTA 6, чрезвычайно высоки, возможно, это одна из игр с самым большим ажиотажем в истории.

С таким ажиотажем вокруг проекта многие задаются вопросом, сможет ли игра оправдать ожидания игроков. По словам генерального директора издательства Take-Two Штрауса Зелника, GTA 6 будет намного больше и лучше, чем ожидали фанаты.

Наши команды сосредоточены на новостях, о которых вы даже не можете подумать. Вы думаете, что предвидите, чего ожидать, но игра намного больше, намного лучше, интереснее и красивее, чем вы могли себе представить.

В настоящее время GTA 6 запланирована к выходу в 2025 году для PS5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК, как ожидается, появится позже.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
GayFish

7 часть придется ждать лет 20, потому что 6 часть стоит от 1 до 2 миллиардов + ее создают с ориентировкой на очень долгую жинь (РП сервера + пользовательские моды и режимы)

А может 7 части и не будет, а 6-ку со временем превратят просто в GTA, и будут выпускать к ней аддоны с новыми локациями.

В любом случае эта модель больше и лучше = rовно, ведь это слишком дорого и долго, а из-за этого игру делают не с целью повеселить, а с целью выжать с нее все деньги, чтобы инвесторы были довольны.

0
Дьявол Ада

да плевать на 7. 6 еще ждать года 2. сначала на консолях выйдет, потом через год на пк мб

0
ГАЗ-М20

О, еще одни с обещаниями вылезли. Как показывает практика, чем меньше разрабы молотят языками, тем лучше в итоге получаются игры.

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Ivan Dro

За язык его никто не тянул.

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Дьявол Ада

хотелось бы реалистичные ранения, а не пару пуль в ногу выпустил и нпс бежит как ни в чем не бывало. ну и разумеется физику машин не хуже гта 4

но вряд ли игра будет лучше моих хотелок как сказано в новости

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Millennlum

Я ожидаю космические пушки и чтоб магия по динозаврам была. Обязательно ресурсы чтоб можно было добывать как в майнкрафте и драчки как в мартал камбате. А в финале чтоб можно было в ад спуститься и бензопилой как в думе всех порезать. Понятное дело что это все как минимум обязано быть в гэтэа

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DireErick

Чувствую игра может стать х..ней. чем больше молотят, тем хуже получается

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Пользователь ВКонтакте

Норм игра для раздаче в ЕГС. Покупать я бы такое ни стал бы конечно. // Павел Красавин

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