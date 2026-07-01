По словам инсайдера, Nintendo тесно сотрудничает с Rockstar Games для портирования GTA 6 на Switch 2

По имеющимся данным, Nintendo работает с Take-Two Interactive и Rockstar Games над портированием грядущей GTA 6 на Switch 2.

Основатель Day One и соведущий подкаста Shpeshal_Nick отреагировал в Twitter/X на заявление инсайдера Нэша Видла о том, что GTA 6 выйдет на Nintendo Switch 2. Ник упомянул, что, хотя он не получил конкретной информации о выходе игры на консоли текущего поколения Nintendo, он слышал, что производитель консолей в настоящее время работает с Take-Two Interactive и Rockstar Games, чтобы попытаться это осуществить.

К слову, я не слышал фразы «игра выйдет», но слышал, что они работают с Rockstar/Take Two над её созданием, чтобы это осуществить.

Ещё в ноябре 2025 года инсайдер Nate the Hate заявил, что Rockstar Games проводили тесты по переносу GTA 6 на Nintendo Switch 2. Однако он предупредил, что это не всегда означает релиз.

Я знаю, что предпринимались попытки внедрить игру на эту платформу. Я не знаю, на каком этапе эти усилия находятся сейчас.