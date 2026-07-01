По словам инсайдера, Nintendo тесно сотрудничает с Rockstar Games для портирования GTA 6 на Switch 2

По имеющимся данным, Nintendo работает с Take-Two Interactive и Rockstar Games над портированием грядущей GTA 6 на Switch 2.
Основатель Day One и соведущий подкаста Shpeshal_Nick отреагировал в Twitter/X на заявление инсайдера Нэша Видла о том, что GTA 6 выйдет на Nintendo Switch 2. Ник упомянул, что, хотя он не получил конкретной информации о выходе игры на консоли текущего поколения Nintendo, он слышал, что производитель консолей в настоящее время работает с Take-Two Interactive и Rockstar Games, чтобы попытаться это осуществить.
К слову, я не слышал фразы «игра выйдет», но слышал, что они работают с Rockstar/Take Two над её созданием, чтобы это осуществить.
Ещё в ноябре 2025 года инсайдер Nate the Hate заявил, что Rockstar Games проводили тесты по переносу GTA 6 на Nintendo Switch 2. Однако он предупредил, что это не всегда означает релиз.
Я знаю, что предпринимались попытки внедрить игру на эту платформу. Я не знаю, на каком этапе эти усилия находятся сейчас.
А лучше бы валв сотрудничали, а то ща п*дор свинни влезет и эксклюзивность для своего г*вностроа еще на год выкупит.
Ну, немного смешно звучит.
Если на консоли 30–40 FPS, то здесь будет 10–15?
Хотя для Nintendo и такое сойдёт.
Ну, это опять пуки из воздуха. Эти инсайдеры по GTA уже не раз доказали, насколько они «правы». (Нет.)
Плейграунд, у вас не новости, а фуфел.
Вас скоро перестанут читать совсем. Наймите уже нормальных авторов! Да, и тех, кто пишет новости при помощи бредогенераторв - гоните пинком под зад!
Я вам реально желаю хорошего.