По словам инсайдера, Rockstar Games готовит к показу несколько трейлеров Grand Theft Auto 6 в этом месяце

Похоже, Rockstar Games постепенно включает «высшую передачу» в продвижении Grand Theft Auto 6. По данным инсайдеров, студия готовит не только третий трейлер игры, но и показ совместных комплектов с PlayStation 5, которые могут стать одним из главных игровых анонсов ближайшего периода.

Как сообщает инсайдер DetectiveSeeds, сначала Rockstar планирует выложить новый ролик на своих платформах, а затем представить проект в рамках мероприятия Sony. В индустрии это выглядит вполне логично: GTA 6 — слишком крупный бренд, чтобы ограничиваться одним каналом продвижения. Особенно если учесть, что речь идёт о потенциальном систем-селлере для консоли.

Дополнительно утверждается, что в скором времени в базе данных ритейлера GameStop могут появиться SKU-артикулы новых бандлов PS5 с игрой. Обычно такие «следы» в торговых системах появляются незадолго до официальных анонсов, так что слухи выглядят не совсем пустыми.

Инсайдер также настаивает, что опасения о переносе релиза игры не подтверждаются: по его словам, подготовка маркетинговых материалов и появление товарных позиций у ритейлеров скорее говорит о стабильном графике разработки.

Если всё это сложится в единую картину, Rockstar может устроить классический для себя «контролируемый информационный взрыв» — сначала трейлер на своих каналах, затем показ во время игровой презентации с анонсом консольных бандлов и постепенное разогревание аудитории. И, честно говоря, это уже больше похоже не на слухи, а на начало полноценной рекламной кампании, которая просто ещё не вышла на публику.