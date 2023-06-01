По словам инсайдера, в Grand Theft Auto 6 может появиться Куба ©

В GTA 6 может появиться Куба, как часть запланированного сеттинга игры, по крайней мере, согласно несколько сообщению от блогера Тайлера МакВикера.

Справедливости ради стоит отметить, что данный персонаж не имеет большого послужного списка, когда речь заходит об инсайдерской информации о проектах Rockstar Games, обычно его связывают с играми Valve и чем-то связанным с CD Projekt RED.

В своем новом видео МакВикер сообщает, что Куба будет присутствовать в качестве места действия в GTA 6, связанного каким-то образом с неким "прыжком во времени", так что, возможно, это будет флэшбэк или что-то в этом роде. На ум сразу приходит известный журналист Джейсон Шрайер, который в прошлом году сообщил, что действие GTA 6 будет происходить в современную эпоху, но не исключил возможности воспоминаний или флешбеков с разными временными локациями.

На данный момент считается, что действие GTA 6 будет происходить в Vice City, который является аналогом Майами, но не исключается возможность отступления на морские острова. Согласно причудливой теории, существует вероятность, что таким островом, возможно, соответствующим Кубе, может быть Гуарма.

Последний является тропическим островом, который появляется в Red Dead Redemption 2 и, похоже, присутствует, по крайней мере в виде файлов и ссылок, также во вселенной GTA Online, но никогда не был включен в игру. В любом случае, пройдет еще немало времени, прежде чем мы увидим GTA 6, учитывая возможный срок выхода, представленный Take-Two, который помещает ее между 2024 и 2025 годами.