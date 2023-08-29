По словам известного инсайдера, Rockstar Games активно готовится к анонсу GTA 6 через новые коллекционные предметы GTA 5 ©

Когда будет анонсирована Grand Theft Auto VI? Этот вопрос поклонники серии задают себе уже давно, а дата анонса и релиза, помимо всего прочего, очень часто становится предметом слухов, которые так и не стали реальностью.



И если анонс GTA 6 на Gamescom 2023 был практически невозможен, то, возможно, пройдет совсем немного времени, и мы наконец увидим новую главу Grand Theft Auto. В этом уверен Tez2, известный инсайдер, который всегда был очень активен во всем, что касается Rockstar Games, утверждая, что компания уже активно готовится к большому анонсу.



"Похоже, что все выстраивается так, что Rockstar анонсирует GTA VI в ближайшее время, возможно, уже в ближайшие несколько месяцев", - утверждает Tez2, добавляя, что анонс может состояться через "новые коллекционные предметы или новую охоту, связанную с GTA V, в декабрьском обновлении". Tez2, однако, не исключает, что сроки анонса до конца года могут быть оптимистичными, и в этом случае он говорит о лете следующего года как о возможном времени презентации GTA VI.



Согласно профилю LinkedIn бывшего сотрудника Rockstar, GTA 6 находится в разработке уже восемь лет: неужели пришло время официально представить ее миру?