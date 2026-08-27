По словам Rockstar, прохождение Grand Theft Auto 6 может занять 80 часов

Если размер мира Grand Theft Auto 6, который очень похож на Red Dead Redemption 2, вас не удивил, то, возможно, вас удивит огромное время прохождения. В интервью The New York Times соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон сказал, что типичное прохождение может занять около 80 часов.

Конечно, это его собственное прохождение. То, как игроки взаимодействуют с миром и погружаются в него, полностью зависит от них.

Я надеюсь, что найдутся люди, которые захотят встать, выпить чашечку кофе, принять душ, одеться, немного размяться. Пообщаться с людьми, исследовать мир, может быть, попасть в неприятности. Ограбить несколько мест, заработать немного денег.

Интересно, что он отметил, что его прохождение включало «дополнительные цели с сюжетными последствиями». Это практически означает, что есть побочный контент, который может быть отражён в финале, даже если он напрямую не влияет на концовку.

Выход Grand Theft Auto 6 ожидается 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S.