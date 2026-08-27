По словам Rockstar, прохождение Grand Theft Auto 6 может занять 80 часов

Если размер мира Grand Theft Auto 6, который очень похож на Red Dead Redemption 2, вас не удивил, то, возможно, вас удивит огромное время прохождения. В интервью The New York Times соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон сказал, что типичное прохождение может занять около 80 часов.
Конечно, это его собственное прохождение. То, как игроки взаимодействуют с миром и погружаются в него, полностью зависит от них.
Я надеюсь, что найдутся люди, которые захотят встать, выпить чашечку кофе, принять душ, одеться, немного размяться. Пообщаться с людьми, исследовать мир, может быть, попасть в неприятности. Ограбить несколько мест, заработать немного денег.
Интересно, что он отметил, что его прохождение включало «дополнительные цели с сюжетными последствиями». Это практически означает, что есть побочный контент, который может быть отражён в финале, даже если он напрямую не влияет на концовку.
Выход Grand Theft Auto 6 ожидается 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S.
2026 год,а в игре будет 30фпс на обычной ps5 ,а на ps5 pro говорят только 40фпс и сколько же фпс тогда будет на xbox series s ? И с таким малым фпс проходить 80 часов,это будет 80 часов боли для глаз)))
это если чисто по сюжету идти, а если развлекаться, то 500 часов минимум
Игра для гоев
Если из любой гта выкинуть время поездки до миссии и обратно, игра сократится минимум на треть.