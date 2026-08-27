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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 088 оценок

По словам Rockstar, прохождение Grand Theft Auto 6 может занять 80 часов

monk70 monk70

Если размер мира Grand Theft Auto 6, который очень похож на Red Dead Redemption 2, вас не удивил, то, возможно, вас удивит огромное время прохождения. В интервью The New York Times соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон сказал, что типичное прохождение может занять около 80 часов.

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Конечно, это его собственное прохождение. То, как игроки взаимодействуют с миром и погружаются в него, полностью зависит от них.

Я надеюсь, что найдутся люди, которые захотят встать, выпить чашечку кофе, принять душ, одеться, немного размяться. Пообщаться с людьми, исследовать мир, может быть, попасть в неприятности. Ограбить несколько мест, заработать немного денег.

Интересно, что он отметил, что его прохождение включало «дополнительные цели с сюжетными последствиями». Это практически означает, что есть побочный контент, который может быть отражён в финале, даже если он напрямую не влияет на концовку.

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Выход Grand Theft Auto 6 ожидается 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S.

62
54
Комментарии:  54
Ваш комментарий
PuaJl4eJl

2026 год,а в игре будет 30фпс на обычной ps5 ,а на ps5 pro говорят только 40фпс и сколько же фпс тогда будет на xbox series s ? И с таким малым фпс проходить 80 часов,это будет 80 часов боли для глаз)))

27
Господин Лидер Мур

это если чисто по сюжету идти, а если развлекаться, то 500 часов минимум

18
Барбос_666

Игра для гоев

16
Роман Киверин

Если из любой гта выкинуть время поездки до миссии и обратно, игра сократится минимум на треть.

13
FilthyZachary