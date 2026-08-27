По словам Rockstar, вождение и угон автомобилей в GTA 6 станут "более сложными" на фоне очевидного стремления к реализму

Две важнейшие взаимосвязанные системы из серии Grand Theft Auto — угон автомобилей и управление ими — претерпят значительные изменения в Grand Theft Auto 6. По словам разработчиков из Rockstar, эти системы, которые раньше были простыми и понятными, теперь станут «более сложными».

Об этом стало известно из интервью, которое Роб Нельсон, глава одной из студий Rockstar North, дал IGN. Интервью было опубликовано сегодня вечером вместе с анонсом GTA 6 на Netflix.

Улицы в этой игре стали более узкими и реалистичными с точки зрения масштаба. Это, в сочетании с высокой плотностью движения на дорогах, делает вождение чуть более сложным и требует определённой сноровки, — сказал Нельсон.

В анонсе IGN также отмечается, что "не только вождение стало сложнее, но и сам процесс угона автомобиля стал более продуманным", но при этом подчёркивается, что "ощущения от угона автомобиля остались такими же захватывающими, как и раньше".

Нельсон продолжил:

Мы добавили несколько уровней сложности в управление транспортными средствами... Раньше можно было просто нажать на треугольник, чтобы автоматически завести любой автомобиль и угнать его. Мы чувствовали, что это открывает перед игроками большой потенциал в игровом процессе с точки зрения прогресса и принятия решений. Итак, теперь вы начинаете игру, и перед вами стоят определенные припаркованные автомобили, которые недоступны для вас, пока вы не продвинетесь немного дальше по сюжету и не приобретете определенные инструменты, чтобы проникнуть в них, но вы всегда можете угнать у любого водителя, которого увидите.

Также рассказывается о «продвинутой системе GPS-слежения», которая будет установлена на дорогих автомобилях, когда вы попытаетесь их угнать. Чтобы скрыться от полиции, вам придется ехать особенно быстро, чтобы оторваться от следящего устройства. Однако в репортаже также отмечается: «Однако не всегда для того, чтобы уйти от погони, нужна быстрая машина. Из-за оживленного движения в густонаселенных районах Леониды иногда лучше бежать пешком».

Это связано с обновленной системой розыска в GTA 6 и новым криминальным профилем, о котором тоже стало известно. Кроме того, в игре есть возможность разделиться, убегая от копов, что, похоже, хорошо сочетается с очень важной романтической системой в GTA 6.

Наконец, что касается угона автомобилей и GPS-сканеров, то на телефонах Джейсона и Люсии есть новое приложение-сканер под названием, Waink, которое, по данным IGN, «покажет, оснащена ли машина, которую вы рассматриваете, такой технологией, а также сколько денег вы можете выручить, продав ее, или сколько будет стоить ее регистрация на ваше имя». Сообщается, что сканирование автомобиля позволит узнать о нем ряд фактов, которые могут помочь вам угнать машину.