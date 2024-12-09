По словам Шрайера, издатели стремятся выпустить свои игры как можно дальше от окна выхода Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 станет одним из крупнейших запусков видеоигр всех времён, если не самым крупным, и окно её выпуска, которое все ещё не определено с возможной задержкой на 2026 год, уже влияет на индустрию видеоигр в целом.
В новом отчёте, опубликованном сегодня на Bloomberg, было обнаружено, что ожидания вокруг игры настолько высоки, что конкурирующие издатели видеоигр ждут как можно дольше, прежде чем объявить дату выпуска своих игр , поскольку они хотят увидеть, действительно ли Grand Theft Auto 6 выйдет в осенью 2025 года или она переместится на 2026 год, и хотят выпустить свои игры как можно дальше от этого срока. Это совсем не удивительно, учитывая, что аналитики ожидают, что это будет самый большой запуск развлекательной игры за все время, что может оказать огромное влияние на всю индустрию, и не только с точки зрения сроков выпуска.
Ещё в мае издатель Take-Two подтвердил, что игра все ещё находится на пути к выпуску осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Амбициозность игры может перенести её на 2026 год, но на данный момент окно релиза игры не изменилось.
Чего я вообще не ожидал в его статье так вот этого. Ну что, ребятки, походу мы их теряем.
В Rockstar работает много людей, которые поддерживают это направление. Чтобы избежать задержек и ненужных проблем в разработке, они идут на уступки. Думаю, когда мода утихнет, они вернутся к прежнему курсу. По крайней мере надеюсь на это.
Надейся. Надежда умирает последней.
Так а они что, какие-то особенные, что их это не должно было коснуться?
Понять их можно, но на протяжении последних 4 лет издатели очень любили анонсировать даты выхода и потом переносить их, че им мешает сделать сейчас, не понятно. (я понимаю расходы на маркетинг, но там такие бюджеты, что из-за смены даты, они наврятли потеряют из-за этого).
Интересно, а есть ли у Шрайера щит Кэпа?
Все еще пока 2025ый год) ждем короче) осталось только пк апгрейднуть) ну а на пк, как раз наверное 2026-2027 года) // Антон Тарасенков
разрабы обленились и хотят только бабки с гта онлайн тянуть. анонсируют игру только ради хайпа, а сами выпустят сырой кусок кода. все эти издатели просто боятся признать, что их поделки никому не нужны. лучше бы пилили нормальные игры, а не ждали, пока выйдет очередная доильня от рокстар
Интересно, с чего бы?
логично это самая главная игра,жаль на РС не сразу
Нескончаемый тошный пиар и выход ГТА 6 никак не повлияет на
inZOI
Метро 4
Мафия 4
Масс Эффект 5
Ведьмак Ремейк
Death Stranding 2
The Elder Scrolls VI
Vampire The Masquerade Bloodlines 2
и.т.д..
Каждый как всегда будет висеть на своей волне так что остальным создателям игр переживать вообще не зачем.
По крайней мере до выпуска GTA 6 мы сможем спокойно насладиться Mafia: The Old Country.
Вспоминаю, как в 2013 году незадолго до выхода GTA 5 таким же образом выходила Saints Row 4
Так она в конце Ноября выйдет, это и ежу понятно!
конечно, ссут и правильно
у игры такой хайп будет, шо бомба
если уж у сталкера и прочих игр поменьше был такой хайп
Системки будут мин 4070
А чо сразу не 5090?
жду пиратку, в лицухе нет смысла - очередной симулятор гопника и жлоба на неделю прохождения
там наверное защита будет как у РДР 2 была в свое время(не денуво), но ломали тоже год где то
Так что через годик после выхода на пк поиграешь
Один недавно схавали ) И это схавают
Лучше жди хороших оценок за четверть, а не то мамка по жoпе надает и шнур от компа отнимет.
Долго придаться ждать, порт как минимум полтора года на пк, если не больше они даже 5 часть гта задержали некстген версию на 2 года.