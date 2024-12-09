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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 786 оценок

По словам Шрайера, издатели стремятся выпустить свои игры как можно дальше от окна выхода Grand Theft Auto 6

monk70
Новости

Grand Theft Auto 6 станет одним из крупнейших запусков видеоигр всех времён, если не самым крупным, и окно её выпуска, которое все ещё не определено с возможной задержкой на 2026 год, уже влияет на индустрию видеоигр в целом.

В новом отчёте, опубликованном сегодня на Bloomberg, было обнаружено, что ожидания вокруг игры настолько высоки, что конкурирующие издатели видеоигр ждут как можно дольше, прежде чем объявить дату выпуска своих игр , поскольку они хотят увидеть, действительно ли Grand Theft Auto 6 выйдет в осенью 2025 года или она переместится на 2026 год, и хотят выпустить свои игры как можно дальше от этого срока. Это совсем не удивительно, учитывая, что аналитики ожидают, что это будет самый большой запуск развлекательной игры за все время, что может оказать огромное влияние на всю индустрию, и не только с точки зрения сроков выпуска.

Ещё в мае издатель Take-Two подтвердил, что игра все ещё находится на пути к выпуску осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Амбициозность игры может перенести её на 2026 год, но на данный момент окно релиза игры не изменилось.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
kaiberserk
- Rockstar has decided to tone back on transgender people and other minorities

Чего я вообще не ожидал в его статье так вот этого. Ну что, ребятки, походу мы их теряем.

4
BitMan_and_Roban

В Rockstar работает много людей, которые поддерживают это направление. Чтобы избежать задержек и ненужных проблем в разработке, они идут на уступки. Думаю, когда мода утихнет, они вернутся к прежнему курсу. По крайней мере надеюсь на это.

-2
_Exsus_ BitMan_and_Roban

Надейся. Надежда умирает последней.

1
HellowRainbow

Так а они что, какие-то особенные, что их это не должно было коснуться?

0
Just-a-your-King

Понять их можно, но на протяжении последних 4 лет издатели очень любили анонсировать даты выхода и потом переносить их, че им мешает сделать сейчас, не понятно. (я понимаю расходы на маркетинг, но там такие бюджеты, что из-за смены даты, они наврятли потеряют из-за этого).

1
CT3H

Интересно, а есть ли у Шрайера щит Кэпа?

1
Пользователь ВКонтакте

Все еще пока 2025ый год) ждем короче) осталось только пк апгрейднуть) ну а на пк, как раз наверное 2026-2027 года) // Антон Тарасенков

0
Gridon

разрабы обленились и хотят только бабки с гта онлайн тянуть. анонсируют игру только ради хайпа, а сами выпустят сырой кусок кода. все эти издатели просто боятся признать, что их поделки никому не нужны. лучше бы пилили нормальные игры, а не ждали, пока выйдет очередная доильня от рокстар

0
Кроллег

Интересно, с чего бы?

-1
WerGC

логично это самая главная игра,жаль на РС не сразу

-1
B e s i k

Нескончаемый тошный пиар и выход ГТА 6 никак не повлияет на

inZOI

Метро 4

Мафия 4

Масс Эффект 5

Ведьмак Ремейк

Death Stranding 2

The Elder Scrolls VI

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

и.т.д..

Каждый как всегда будет висеть на своей волне так что остальным создателям игр переживать вообще не зачем.

-2
Саня Цукино Усаги

По крайней мере до выпуска GTA 6 мы сможем спокойно насладиться Mafia: The Old Country.

Вспоминаю, как в 2013 году незадолго до выхода GTA 5 таким же образом выходила Saints Row 4

-3
CostlyPalantor

Так она в конце Ноября выйдет, это и ежу понятно!

-3
My life is a game

конечно, ссут и правильно
у игры такой хайп будет, шо бомба
если уж у сталкера и прочих игр поменьше был такой хайп

-6
Ded Chelyabinsk

Системки будут мин 4070

-6
denius4

А чо сразу не 5090?

-2
Чизбургер

жду пиратку, в лицухе нет смысла - очередной симулятор гопника и жлоба на неделю прохождения

-8
My life is a game

там наверное защита будет как у РДР 2 была в свое время(не денуво), но ломали тоже год где то
Так что через годик после выхода на пк поиграешь

-1
DezkQ

Один недавно схавали ) И это схавают

-2
Johnny Rotten

Лучше жди хороших оценок за четверть, а не то мамка по жoпе надает и шнур от компа отнимет.

-1
kotasha

Долго придаться ждать, порт как минимум полтора года на пк, если не больше они даже 5 часть гта задержали некстген версию на 2 года.

-1