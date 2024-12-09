По словам Шрайера, издатели стремятся выпустить свои игры как можно дальше от окна выхода Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 станет одним из крупнейших запусков видеоигр всех времён, если не самым крупным, и окно её выпуска, которое все ещё не определено с возможной задержкой на 2026 год, уже влияет на индустрию видеоигр в целом.

В новом отчёте, опубликованном сегодня на Bloomberg, было обнаружено, что ожидания вокруг игры настолько высоки, что конкурирующие издатели видеоигр ждут как можно дольше, прежде чем объявить дату выпуска своих игр , поскольку они хотят увидеть, действительно ли Grand Theft Auto 6 выйдет в осенью 2025 года или она переместится на 2026 год, и хотят выпустить свои игры как можно дальше от этого срока. Это совсем не удивительно, учитывая, что аналитики ожидают, что это будет самый большой запуск развлекательной игры за все время, что может оказать огромное влияние на всю индустрию, и не только с точки зрения сроков выпуска.

Ещё в мае издатель Take-Two подтвердил, что игра все ещё находится на пути к выпуску осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Амбициозность игры может перенести её на 2026 год, но на данный момент окно релиза игры не изменилось.