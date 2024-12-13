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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 794 оценки

По словам Штрауса Зельника, Grand Theft Auto 6 будет "экстраординарной и достойной ожидания"

butcher69
Новости

Серия Grand Theft Auto — одна из самых популярных и влиятельных в игровой индустрии, и ожидания от шестой части необычайно высоки. После более чем десятилетнего перерыва GTA 6 готовится к релизу в 2025 году, и компания Take-Two продолжает подогревать интерес игроков.

Генеральный директор Take-Two, Штраус Зельник, в интервью с Коннором Мазером подчеркнул, что предстоящая игра будет действительно выдающейся. «Я думаю, что игра будет экстраординарной и достойна ожидания», — заявил Зельник. Он также отметил, что компания делает всё возможное, чтобы поддержать Rockstar Games в создании революционного проекта.

Ранее Зельник выражал уверенность, что GTA 6 предложит нечто, чего ещё никто не видел. Это заявление добавляет интриги к и без того долгожданному релизу, ведь за прошедшее десятилетие ожидания фанатов только усилились.

-15
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Дворф

что такие слова больше тревоги дают

1
My life is a game

Ребята покупаем пока скидон ахахахах

ПГ врать не будет и дата выхода 1 июня 25 года

0
NikitaMin44

Главное чтобы сюжет был долгим и насыщенным , а не как это было в пятой части (которая очень быстро проходиться).

0
KookyPentheus

Игра создается транссексуалами и активистами лгбт, это конечно оставит отпечаток на готовом продукте отпечаток губной помады а может и го...

0
K0t Felix

А ещё игра будет перегружена повесткой

-1
RedMold

в каком виде по твоему?

1
Kypощyп RedMold

Поговаривают, что в игре будут женщины...

0
K0t Felix RedMold

В любом. Даже в том, что будут женщины с не очень опрятной фигурой , этот список можно продолжать

-1
JustA_NiceGuy K0t Felix

Никто не знает что там будет, однако ты уверено балаболишь. Надо бы за такое пальцы отрубать.

0
Alex Row

Учитывая, насколько виден рост каждой следующей игры рокстаров, я не сомневаюсь в том, что ГТА 6 надолго закрепится на вершине игровой индустрии

-2
Ahnx

Я думаю, что закрепится даже не надолго, а навсегда. Как пример феерического провала и рекордной отмены предзаказов.

0
Пользователь ВКонтакте

Гранд Тхефт Ауто // Сергей Бегленко

-3
Беккер5443

Прикол если выйдет с denuvo будет достойнее.

-4
My life is a game

Роки не ставят денуво же
У них своя защита, как у РДР 2, но тоже хер взломаешь
Год не взломанная ходила

-1
BLATNOY1

PG улетит в стратосферу если они поставят денуво. За одну мысль об этом нам повтыкают кучу минусов

2
My life is a game BLATNOY1

Почему?Большинству мне кажется пох на денуво

Горят или со слабыми компами или прям совсем школьники, у которых 100р на акк нет

Если денег не хватает - купят акки и тд

Насчет минусов не стоит переживать)Это даже смешно)

-8
Беккер5443 My life is a game

DRM-защита даже похуже будет.

-2
My life is a game Беккер5443

Не совсем понял
Архан(Защита РДР2) хоть также не взламывается, но хотя бы комп не нагружает как денуво?ты об этом?

-4