По словам Штрауса Зельника, Grand Theft Auto 6 будет "экстраординарной и достойной ожидания"

Серия Grand Theft Auto — одна из самых популярных и влиятельных в игровой индустрии, и ожидания от шестой части необычайно высоки. После более чем десятилетнего перерыва GTA 6 готовится к релизу в 2025 году, и компания Take-Two продолжает подогревать интерес игроков.

Генеральный директор Take-Two, Штраус Зельник, в интервью с Коннором Мазером подчеркнул, что предстоящая игра будет действительно выдающейся. «Я думаю, что игра будет экстраординарной и достойна ожидания», — заявил Зельник. Он также отметил, что компания делает всё возможное, чтобы поддержать Rockstar Games в создании революционного проекта.

Ранее Зельник выражал уверенность, что GTA 6 предложит нечто, чего ещё никто не видел. Это заявление добавляет интриги к и без того долгожданному релизу, ведь за прошедшее десятилетие ожидания фанатов только усилились.