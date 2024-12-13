По словам Штрауса Зельника, Grand Theft Auto 6 будет "экстраординарной и достойной ожидания"

Серия Grand Theft Auto — одна из самых популярных и влиятельных в игровой индустрии, и ожидания от шестой части необычайно высоки. После более чем десятилетнего перерыва GTA 6 готовится к релизу в 2025 году, и компания Take-Two продолжает подогревать интерес игроков.
Генеральный директор Take-Two, Штраус Зельник, в интервью с Коннором Мазером подчеркнул, что предстоящая игра будет действительно выдающейся. «Я думаю, что игра будет экстраординарной и достойна ожидания», — заявил Зельник. Он также отметил, что компания делает всё возможное, чтобы поддержать Rockstar Games в создании революционного проекта.
Ранее Зельник выражал уверенность, что GTA 6 предложит нечто, чего ещё никто не видел. Это заявление добавляет интриги к и без того долгожданному релизу, ведь за прошедшее десятилетие ожидания фанатов только усилились.
что такие слова больше тревоги дают
Ребята покупаем пока скидон ахахахах
ПГ врать не будет и дата выхода 1 июня 25 года
Главное чтобы сюжет был долгим и насыщенным , а не как это было в пятой части (которая очень быстро проходиться).
Игра создается транссексуалами и активистами лгбт, это конечно оставит отпечаток на готовом продукте отпечаток губной помады а может и го...
А ещё игра будет перегружена повесткой
в каком виде по твоему?
Поговаривают, что в игре будут женщины...
В любом. Даже в том, что будут женщины с не очень опрятной фигурой , этот список можно продолжать
Никто не знает что там будет, однако ты уверено балаболишь. Надо бы за такое пальцы отрубать.
Учитывая, насколько виден рост каждой следующей игры рокстаров, я не сомневаюсь в том, что ГТА 6 надолго закрепится на вершине игровой индустрии
Я думаю, что закрепится даже не надолго, а навсегда. Как пример феерического провала и рекордной отмены предзаказов.
Гранд Тхефт Ауто // Сергей Бегленко
Прикол если выйдет с denuvo будет достойнее.
Роки не ставят денуво же
У них своя защита, как у РДР 2, но тоже хер взломаешь
Год не взломанная ходила
PG улетит в стратосферу если они поставят денуво. За одну мысль об этом нам повтыкают кучу минусов
Почему?Большинству мне кажется пох на денуво
Горят или со слабыми компами или прям совсем школьники, у которых 100р на акк нет
Если денег не хватает - купят акки и тд
Насчет минусов не стоит переживать)Это даже смешно)
DRM-защита даже похуже будет.
Не совсем понял
Архан(Защита РДР2) хоть также не взламывается, но хотя бы комп не нагружает как денуво?ты об этом?