По словам Тома Хендерсона, сделка с Netflix уже могла принести GTA 6 выручку на уровне миллиона проданных копий

По словам известного инсайдера Тома Хендерсона, сотрудничество между Rockstar Games, Take-Two Interactive и Netflix оказалось настолько выгодным, что GTA 6 могла заработать сумму, сопоставимую с выручкой от продажи миллиона копий игры, ещё до своего релиза.

Хендерсон отметил, что точные финансовые условия сделки, скорее всего, никогда не будут раскрыты, однако уверен, что речь идет о весьма крупной сумме.

Благодаря сделке с Netflix, выручка GTA 6, вероятно, уже превысила сумму, эквивалентную миллиону проданных копий. Сомневаюсь, что мы получим точные цифры, но это была значительная сумма, которая заставила Take-Two заключить эту сделку.

Речь идет о недавнем соглашении, в рамках которого Netflix получил возможность продемонстрировать расширенный геймплейный трейлер GTA 6 раньше на 6 часов.

Учитывая огромный интерес к GTA 6, аналитики и без того ожидают рекордных продаж игры после релиза, а подобные партнёрские соглашения могут приносить издателю сотни миллионов долларов ещё до выхода проекта.