По словам Тома Хендерсона, сделка с Netflix уже могла принести GTA 6 выручку на уровне миллиона проданных копий

По словам известного инсайдера Тома Хендерсона, сотрудничество между Rockstar Games, Take-Two Interactive и Netflix оказалось настолько выгодным, что GTA 6 могла заработать сумму, сопоставимую с выручкой от продажи миллиона копий игры, ещё до своего релиза.
Хендерсон отметил, что точные финансовые условия сделки, скорее всего, никогда не будут раскрыты, однако уверен, что речь идет о весьма крупной сумме.
Благодаря сделке с Netflix, выручка GTA 6, вероятно, уже превысила сумму, эквивалентную миллиону проданных копий. Сомневаюсь, что мы получим точные цифры, но это была значительная сумма, которая заставила Take-Two заключить эту сделку.
Речь идет о недавнем соглашении, в рамках которого Netflix получил возможность продемонстрировать расширенный геймплейный трейлер GTA 6 раньше на 6 часов.
Учитывая огромный интерес к GTA 6, аналитики и без того ожидают рекордных продаж игры после релиза, а подобные партнёрские соглашения могут приносить издателю сотни миллионов долларов ещё до выхода проекта.
Друзья, давайте посмотрим на ситуацию немного иначе. Новые пользователи Netflix получат с подпиской не только презентацию GTA6, но и весь прочий контент платформы, потому платят они не только за демонстрацию игры, не надо передёргивать, — это раз.
Это не просто трейлер, это, как заявлено, расширенная презентация, а значит контента там должно быть много, ведь едва ли подобная медийная конструкция затевалась бы ради 1,5 минутного трейлера, который точно вызвал бы негативную реакцию сообщества и ударил бы по Netflix; они наверняка знают, что делают и просчитали все выгоды и вероятные потери.
Если людям это интересно, если зрелище будет долгожданным и удовлетворит ожидания поклонников GTA и прочих следящих за проектом игроков, то чем эта презентация будет отличаться от интересного фильма, который зрители ждали 13 долгих лет? Да ничем: те же бурные эмоции, широко раскрытые глаза и восторженные восклицания. 🤷♂️