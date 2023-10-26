По слухам, GTA 6 на ПК нуждается в дополнительной полировке и выйдет чуть позже консольных версий

GTA 6 может выйти на ПК позже, чем версии для PS5 и Xbox Series X/S, согласно сообщению от инсайдера Tez2. Это не такая уж и удивительная новость, учитывая, что Rockstar часто выпускает свои игры на консолях раньше, чем на ПК, но в случае с GTA 6, похоже, все пошло не так, как обычно.
По словам Tez2, планировалось выпустить GTA 6 одновременно на всех платформах, но в процессе работы все изменилось:
Внутри ПК-версии больше ошибок, чем в консольной. Rockstar не хочет оказаться в ситуации, подобной Star Wars Jedi: Survivor или The Last of Us Part I на ПК для своей самой ожидаемой игры.
Слухи появились после сообщений о возможном анонсе игры в октябре. Однако, по словам Tez2, ждать ПК-версию придется недолго:
Различные источники сообщили мне, что они ожидают, что запуск ПК-версии GTA VI произойдет через некоторое время, необходимое для исправления ситуации. Они надеются, что это будет задержка в несколько месяцев.
Дальше Tez2 не стал уточнять, поэтому никаких подробностей на этот счет нет. В конце концов, GTA 6 еще не представлена, поэтому официальных подробностей нет. Как всегда, справедливости ради следует отметить, что мы все еще находимся в сфере слухов.
По слухам, слухи о GTA 6 будут выходить после её анонса и даже после релиза.
Вот это ты предсказал, шаман однако :)
После её выхода уже про GTA 7 будут слухи выходить.
Причём уже в день релиза 6-ки.
По слухам завтра будет новый слух
Честно говоря верится слабо. Рокстары обычно проделывают такой финт когда хотят побольше наворится на консольном релизе.
Учитывая то, что региональные цены начинают уходить в прошлое, а на взлом денувы забивают всё больше и больше, то уже не так уж то и нужно переносить релиз на ПК.
Так им просто майки и сони заносят, чтоб отложить пк-релиз. Дело не в ценах или пиратстве.
Ох, уж этот ПК. Не удивительно, что на нём проблемы, ведь все знают, что игры делают на консолях, а потом уже переносят на этот ваш ПК.
когда игра делается на определенную консоль, все настраивается под одинаковое железо! а на пк нужно сделать, что бы и вася из 3б на gt 9600 ее запустил(условно), я уже не говорю про разные архитектуры, библиотеки и тд!
Ну если это будет выглядеть как гта 4 на пс3 то не велика потеря
Действительно. Тяжело настроить игру на железе, которое обычно лучше консольного, ведь тут легко забить на оптимизацию.)
действительно, не понять что написано, но ответить в другом направлении!
Я понял, что вы написали, но обычно железо на ПК мощнее и на вашего Васю можно забить или урезать ему графику до уровня консолей прошлого или позапрошлого поколения, на котором тоже могут выпустить данную игру. GTA 5 10 лет и выпускали её на PS3, а графика в новой, скорее всего, будет не намного лучше.
Это недоинсайдер уже сколько раз ошибался. Не верьте ему
успокаивай себя, все равно ведь на пк как обычно ждать придется
еще анонса не было,а уже о какой то полировке говорят)))
Нет на самом деле рокстары хотят поиметь двуйную прибыль сначала консоли потом пк, других причины для переноса попусту не нет.
аминь
"По слухам".... Тут никакие инсайдеры не нужны, чтобы так предположить. Все части GTA всегда сначала выходили на консолях, а затем через полгода-год на ПК...Такая схема позволяет продать игру одним и тем же людям несколько раз, с чего бы "Рокстар" вдруг менять что-то, что отлично работает?!
Пускай полеруют! Подождем)
Ахахах! Зашел в новости и тут такое выдало xD
Ну подождем, пока консольщики бета-тест проведут, ничего страшного)
Люди наиграются, остальные будут доедать крошки с барского стола, как так бояре ?
Ну да поиграем пока на плойке
С гта5 так же было. Она спустя год или полтора на пк только появилась, ничего страшного.
Заминусовали. Правда глаза режет :в .
Да нет, просто бредятину минусуют, вот ты и высрался в её защиту, ибо правда глаза режет
Ну и ладно, все равно не собирался покупать ее
Мда уж.Если игра выйдёт в 25 году в конце или в начале то сколько опять на пк ждать придётся?
Надеюсь потом ещё будет эксклюзивом EGS.)
Ну да, разрабы при наличии своего rockstar games launcher конечно же сделают её эксклюзивом EGS.
Вас удивляет то, что для открытия одной программы понадобится другая? Прошлую часть они через EGS раздавали бесплатно.
Меня это не удивляет. Но если "для открытия одной программы понадобится другая", то это уже не эксклюзивность одной платформы.
Так EGS это прежде всего магазин, а уж потом то, что необходимо запускать.
Впрочем, всегда так было.
по слухам, слухи это всего лишь слухи о слухах
Как неожиданно, релиз для ПК будет позже. Ведь никогда этого не было. В каждой новости питушки такие "консольных войн больше нет, релиз будет одновременным". Ага.
А еще сегодня трейлер покажут, ведь как говорили в прошлой новости
"По данным инсайдера, Rockstar совместно с компанией Take-Two Interactive планирует анонсировать GTA 6 уже 26 октября. В этот день ожидается премьера дебютного трейлера игры с демонстрацией геймплейных кадров, а также небольшое интервью с разработчиками"
Да напердел кто то а этот понюхал и побежал всем рассказывать, не покажут сегодня трейлер никакой и завтра и после завтра
На ютубе под последним роликом рокстаров одни комменты в духе "ГДЕ ГТА VI" ;D
Подождите, они что, всё это время, после запрета Rockstar упоминать "GTA 5 + 1" или "GTA 7 - 1", или "GTA V + I" и т. д., продолжали спрашивать?))
Ежеминутно комменты появляются)
Ёмаё, я думал это был прикол с гта 6.
в очко ее себе засуньте,задолбали уже такими новостями,когда предзаказ откроете тогда и пишите!
Я помню какую рекламную компанию развернули перед релизом пятой части. Если будет так то игру мы увидим все только к лету следующего года...если не сгорим в огне ядерного пламени от беседки;)
Все последние игры гта выходили с опозданиям, тоже мне Америку открыли.
Спасибо за бета тест
А может подождем пока выйдет ПС6 и новый Бокс? Вот чет я сомневаюсь, что они способны вывозить игру в 100%, ну перенесите релиз боксов на потом... Пк то (типо) развивается 7ми мильными шагами, правда порой смотришь на тесты той-же 4К видюхи и диву даешься....
Пф, даже сомнений в этом нет.
Главное чтобы не больше года была разница между Консольными и ПК релизом, а лучше вообще меньше чем пол года.
Чуть позже,через годик,а то и два
ну этого все и ожидали
Ну конечно, а анонсом трейлера же игра выйдет через неделю, а не год-полтора как у Рокстар обычно бывает, и времени вооообщеее нет на доработку Пк-версии. Это новость настолько глупая, что чистой логикой логикой опровергается
Ходят слухи: что сплетни запретят...
года через 4 выйдет ? как с 5 частью
Ну через полгода-год выйдет, не страшно. После 5 части я от них уже ничего выдающегося не жду, тем более после того как ведущие сотрудники ушли. Будет какая нибудь пресная политкорректная шляпа со всеми видами повестки
А что можно ждать, от конвейера
Конвейер который уже 10 лет не выходил?
Сколько частей вышло и основа геймплея не менялась, роли не играет, через сколько выходит очередная часть, это обычный биснес-план, что бы гоев довести до кондиции и поиметь с них больше шекелей
А с хера ли основа геймплея в рамках одной серри должна меняться? Игры потому и входят в одну серию
Написано для хомяков .
Как думаю Игру делают на компуктере . В редакторе . И рисуют и кодют.
Потом делают компиляцию для консолей грубо говоря высокие настройки ПК 2021 года .
Так вот вывод что по идее если не играть на ведре старше 5 лет . То вы отлично поиграете в GTA6 на релизе . Пример Кибер панк на компе были баги но игра 60 выдавала . На консолях 25+.
Поэтому это всё развод . Хотят 10 раз продать с новым патчем как было уже 10 подряд . Я в году 14 покупал Xbox 360 чтобы пройти Гта5 . Потом была версия для консолей нового поколения . потом Пк. Везде играл купил . Спасибо !
Rockstar все время угарает над пк игроками.То кинули их с Red Dead Redemtion то теперь могут GTA6 перенести на пк.Неужели игры Rockstar так плохо продаются на пк что они до сих пор не уделяют пк нормального внимания.
для ПК бояр должен дойти самый идеальный продукт! Оптимизированный, с графикой получше и новыми фишками. В чем нам и помогут господа с вибраторами и отполируют в бете для нас игру
Ты не бизнесмен, что бы понять что можно после миллионных продаж любителей мыльниц, можно провернуть такой же финт с пекарями, по этому они и наслаждаются жизнью имея что пожелают., в отличие от тебя, который сиди на Пеге и устраивает срач платформ, и при этом наверное ещё, получая от этого сомнительное удовольствие
Графика будет такая же, как в GTA V, а системные требования высокие. Верю.
Вот именно, что графика в пятерке уже на нормальном уровне, нужно геймплей детализировать и масштабировать, а не на графон дрочить.
Хули толку с красивой игры, которую за 15-20 часов проходишь и забываешь.
А вот игры, в которых можно провести 100+ часов - мое почтение. ГТА, к сожалению, к ним не относится.
Мне в ГТА5 не хватало движа в городе.
Сейчас прохожу Watch Dogs 1-2 так в них довольно частенько какой нибудь бомж залупится на прохожего, тот начнет отвечать и это перерастает в конфликт. Потом еще кто-то может подключится. Или какие нибудь перестрелки между бандами или копами.
В ГТА5 чтобы такое произошло нужно в гетто придти и в воздух пальнуть, тогда весь район сбежится.
В ГТА СА и то таких ситуаций больше было.
gta 5 15-20 часов ?
С однотипными квестами ctrl-c, ctrl-v как у убейсофт
А как же пройти на 100%?
Всё это в псах на скриптах и повторяется., это надоест в скором времени, в пятёрки тоже происходили рандомные события, а если надо больше ставишь мод и наслаждаемся повторением одного и того же действия