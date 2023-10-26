на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 765 оценок

По слухам, GTA 6 на ПК нуждается в дополнительной полировке и выйдет чуть позже консольных версий

butcher69
Новости

GTA 6 может выйти на ПК позже, чем версии для PS5 и Xbox Series X/S, согласно сообщению от инсайдера Tez2. Это не такая уж и удивительная новость, учитывая, что Rockstar часто выпускает свои игры на консолях раньше, чем на ПК, но в случае с GTA 6, похоже, все пошло не так, как обычно.

По словам Tez2, планировалось выпустить GTA 6 одновременно на всех платформах, но в процессе работы все изменилось:

Внутри ПК-версии больше ошибок, чем в консольной. Rockstar не хочет оказаться в ситуации, подобной Star Wars Jedi: Survivor или The Last of Us Part I на ПК для своей самой ожидаемой игры.

Слухи появились после сообщений о возможном анонсе игры в октябре. Однако, по словам Tez2, ждать ПК-версию придется недолго:

Различные источники сообщили мне, что они ожидают, что запуск ПК-версии GTA VI произойдет через некоторое время, необходимое для исправления ситуации. Они надеются, что это будет задержка в несколько месяцев.

Дальше Tez2 не стал уточнять, поэтому никаких подробностей на этот счет нет. В конце концов, GTA 6 еще не представлена, поэтому официальных подробностей нет. Как всегда, справедливости ради следует отметить, что мы все еще находимся в сфере слухов.

-68
93
Комментарии: 93
Ваш комментарий
Lanre V

По слухам, слухи о GTA 6 будут выходить после её анонса и даже после релиза.

34
Oscilograf

Вот это ты предсказал, шаман однако :)

5
Kuzko

После её выхода уже про GTA 7 будут слухи выходить.

Причём уже в день релиза 6-ки.

2
FAHTOM Live

По слухам завтра будет новый слух

29
Mr_Bredman

Честно говоря верится слабо. Рокстары обычно проделывают такой финт когда хотят побольше наворится на консольном релизе.

17
Кроллег

Учитывая то, что региональные цены начинают уходить в прошлое, а на взлом денувы забивают всё больше и больше, то уже не так уж то и нужно переносить релиз на ПК.

0
vanтт Кроллег

Так им просто майки и сони заносят, чтоб отложить пк-релиз. Дело не в ценах или пиратстве.

0
TAPAKAH222
Внутри ПК-версии больше ошибок, чем в консольной. Rockstar не хочет оказаться в ситуации, подобной Star Wars Jedi: Survivor или The Last of Us Part I на ПК для своей самой ожидаемой игры.

Ох, уж этот ПК. Не удивительно, что на нём проблемы, ведь все знают, что игры делают на консолях, а потом уже переносят на этот ваш ПК.

12
PlatinumJack

когда игра делается на определенную консоль, все настраивается под одинаковое железо! а на пк нужно сделать, что бы и вася из 3б на gt 9600 ее запустил(условно), я уже не говорю про разные архитектуры, библиотеки и тд!

1
Олег Фамилия

Ну если это будет выглядеть как гта 4 на пс3 то не велика потеря

-3
TAPAKAH222 PlatinumJack

Действительно. Тяжело настроить игру на железе, которое обычно лучше консольного, ведь тут легко забить на оптимизацию.)

-7
PlatinumJack TAPAKAH222

действительно, не понять что написано, но ответить в другом направлении!

3
TAPAKAH222 PlatinumJack

Я понял, что вы написали, но обычно железо на ПК мощнее и на вашего Васю можно забить или урезать ему графику до уровня консолей прошлого или позапрошлого поколения, на котором тоже могут выпустить данную игру. GTA 5 10 лет и выпускали её на PS3, а графика в новой, скорее всего, будет не намного лучше.

2
Banamba
По словам Tez2

Это недоинсайдер уже сколько раз ошибался. Не верьте ему

6
KissableFractal

успокаивай себя, все равно ведь на пк как обычно ждать придется

0
SULIK 712

еще анонса не было,а уже о какой то полировке говорят)))

6
User_200

Нет на самом деле рокстары хотят поиметь двуйную прибыль сначала консоли потом пк, других причины для переноса попусту не нет.

5
plotva85

аминь

0
Footmob

"По слухам".... Тут никакие инсайдеры не нужны, чтобы так предположить. Все части GTA всегда сначала выходили на консолях, а затем через полгода-год на ПК...Такая схема позволяет продать игру одним и тем же людям несколько раз, с чего бы "Рокстар" вдруг менять что-то, что отлично работает?!

4
askazanov

Пускай полеруют! Подождем)

4
Гейб 30 процентный

Ахахах! Зашел в новости и тут такое выдало xD

4
Богдан Мастдаев

Ну подождем, пока консольщики бета-тест проведут, ничего страшного)

3
Understanding the Truth

Люди наиграются, остальные будут доедать крошки с барского стола, как так бояре ?

-6
Vinden

Ну да поиграем пока на плойке

0
вупсич пупсич

С гта5 так же было. Она спустя год или полтора на пк только появилась, ничего страшного.

-1
Вонави Иванов Understanding the Truth

Заминусовали. Правда глаза режет :в .

-2
vanтт Вонави Иванов

Да нет, просто бредятину минусуют, вот ты и высрался в её защиту, ибо правда глаза режет

0
Олег Фамилия

Ну и ладно, все равно не собирался покупать ее

2
prince0

Мда уж.Если игра выйдёт в 25 году в конце или в начале то сколько опять на пк ждать придётся?

1
TAPAKAH222

Надеюсь потом ещё будет эксклюзивом EGS.)

3
Evil in the flеsh TAPAKAH222

Ну да, разрабы при наличии своего rockstar games launcher конечно же сделают её эксклюзивом EGS.

1
TAPAKAH222 Evil in the flеsh

Вас удивляет то, что для открытия одной программы понадобится другая? Прошлую часть они через EGS раздавали бесплатно.

0
Evil in the flеsh TAPAKAH222

Меня это не удивляет. Но если "для открытия одной программы понадобится другая", то это уже не эксклюзивность одной платформы.

0
TAPAKAH222 Evil in the flеsh

Так EGS это прежде всего магазин, а уж потом то, что необходимо запускать.

0
Пират_В_Законе

Впрочем, всегда так было.

1
Yтbе Веня Бенис

по слухам, слухи это всего лишь слухи о слухах

1
Выxyxoль
1
Папел

Как неожиданно, релиз для ПК будет позже. Ведь никогда этого не было. В каждой новости питушки такие "консольных войн больше нет, релиз будет одновременным". Ага.

А еще сегодня трейлер покажут, ведь как говорили в прошлой новости
"По данным инсайдера, Rockstar совместно с компанией Take-Two Interactive планирует анонсировать GTA 6 уже 26 октября. В этот день ожидается премьера дебютного трейлера игры с демонстрацией геймплейных кадров, а также небольшое интервью с разработчиками"

0
Олег Фамилия

Да напердел кто то а этот понюхал и побежал всем рассказывать, не покажут сегодня трейлер никакой и завтра и после завтра

1
Папел Олег Фамилия

На ютубе под последним роликом рокстаров одни комменты в духе "ГДЕ ГТА VI" ;D

2
TAPAKAH222 Папел

Подождите, они что, всё это время, после запрета Rockstar упоминать "GTA 5 + 1" или "GTA 7 - 1", или "GTA V + I" и т. д., продолжали спрашивать?))

2
Папел TAPAKAH222

Ежеминутно комменты появляются)

0
tinsoman

Ёмаё, я думал это был прикол с гта 6.

0
RSV_GAMER_1987

в очко ее себе засуньте,задолбали уже такими новостями,когда предзаказ откроете тогда и пишите!

0
Odesseet

Я помню какую рекламную компанию развернули перед релизом пятой части. Если будет так то игру мы увидим все только к лету следующего года...если не сгорим в огне ядерного пламени от беседки;)

0
kotasha

Все последние игры гта выходили с опозданиям, тоже мне Америку открыли.

0
Zewer

Спасибо за бета тест

0
Ang Dark

А может подождем пока выйдет ПС6 и новый Бокс? Вот чет я сомневаюсь, что они способны вывозить игру в 100%, ну перенесите релиз боксов на потом... Пк то (типо) развивается 7ми мильными шагами, правда порой смотришь на тесты той-же 4К видюхи и диву даешься....

0
Кей Овальд

Пф, даже сомнений в этом нет.

0
Kuzko

Главное чтобы не больше года была разница между Консольными и ПК релизом, а лучше вообще меньше чем пол года.

0
Bassota277

Чуть позже,через годик,а то и два

0
Доктор_Кто

ну этого все и ожидали

0
PeremptoryMaddox

Ну конечно, а анонсом трейлера же игра выйдет через неделю, а не год-полтора как у Рокстар обычно бывает, и времени вооообщеее нет на доработку Пк-версии. Это новость настолько глупая, что чистой логикой логикой опровергается

0
PapaFranku

Ходят слухи: что сплетни запретят...

0
GameWorlds

года через 4 выйдет ? как с 5 частью

-1
caliskan

Ну через полгода-год выйдет, не страшно. После 5 части я от них уже ничего выдающегося не жду, тем более после того как ведущие сотрудники ушли. Будет какая нибудь пресная политкорректная шляпа со всеми видами повестки

-1
Understanding the Truth

А что можно ждать, от конвейера

-7
caliskan Understanding the Truth

Конвейер который уже 10 лет не выходил?

5
Understanding the Truth caliskan

Сколько частей вышло и основа геймплея не менялась, роли не играет, через сколько выходит очередная часть, это обычный биснес-план, что бы гоев довести до кондиции и поиметь с них больше шекелей

-6
vanтт Understanding the Truth

А с хера ли основа геймплея в рамках одной серри должна меняться? Игры потому и входят в одну серию

0
makeavelli

Написано для хомяков .

Как думаю Игру делают на компуктере . В редакторе . И рисуют и кодют.

Потом делают компиляцию для консолей грубо говоря высокие настройки ПК 2021 года .

Так вот вывод что по идее если не играть на ведре старше 5 лет . То вы отлично поиграете в GTA6 на релизе . Пример Кибер панк на компе были баги но игра 60 выдавала . На консолях 25+.

Поэтому это всё развод . Хотят 10 раз продать с новым патчем как было уже 10 подряд . Я в году 14 покупал Xbox 360 чтобы пройти Гта5 . Потом была версия для консолей нового поколения . потом Пк. Везде играл купил . Спасибо !

-2
XeNTRoN

Rockstar все время угарает над пк игроками.То кинули их с Red Dead Redemtion то теперь могут GTA6 перенести на пк.Неужели игры Rockstar так плохо продаются на пк что они до сих пор не уделяют пк нормального внимания.

-3
KANSERVATOR

для ПК бояр должен дойти самый идеальный продукт! Оптимизированный, с графикой получше и новыми фишками. В чем нам и помогут господа с вибраторами и отполируют в бете для нас игру

5
Understanding the Truth

Ты не бизнесмен, что бы понять что можно после миллионных продаж любителей мыльниц, можно провернуть такой же финт с пекарями, по этому они и наслаждаются жизнью имея что пожелают., в отличие от тебя, который сиди на Пеге и устраивает срач платформ, и при этом наверное ещё, получая от этого сомнительное удовольствие

1
warp 37

Графика будет такая же, как в GTA V, а системные требования высокие. Верю.

-6
Богдан Мастдаев

Вот именно, что графика в пятерке уже на нормальном уровне, нужно геймплей детализировать и масштабировать, а не на графон дрочить.
Хули толку с красивой игры, которую за 15-20 часов проходишь и забываешь.
А вот игры, в которых можно провести 100+ часов - мое почтение. ГТА, к сожалению, к ним не относится.

0
РикоЧико Богдан Мастдаев

Мне в ГТА5 не хватало движа в городе.
Сейчас прохожу Watch Dogs 1-2 так в них довольно частенько какой нибудь бомж залупится на прохожего, тот начнет отвечать и это перерастает в конфликт. Потом еще кто-то может подключится. Или какие нибудь перестрелки между бандами или копами.
В ГТА5 чтобы такое произошло нужно в гетто придти и в воздух пальнуть, тогда весь район сбежится.
В ГТА СА и то таких ситуаций больше было.

0
Understanding the Truth Богдан Мастдаев

gta 5 15-20 часов ?

А вот игры, в которых можно провести 100+ часов - мое почтение.

С однотипными квестами ctrl-c, ctrl-v как у убейсофт

0
NegativePolygon Богдан Мастдаев

А как же пройти на 100%?

0
Understanding the Truth РикоЧико

Всё это в псах на скриптах и повторяется., это надоест в скором времени, в пятёрки тоже происходили рандомные события, а если надо больше ставишь мод и наслаждаемся повторением одного и того же действия

0