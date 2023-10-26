По слухам, GTA 6 на ПК нуждается в дополнительной полировке и выйдет чуть позже консольных версий

GTA 6 может выйти на ПК позже, чем версии для PS5 и Xbox Series X/S, согласно сообщению от инсайдера Tez2. Это не такая уж и удивительная новость, учитывая, что Rockstar часто выпускает свои игры на консолях раньше, чем на ПК, но в случае с GTA 6, похоже, все пошло не так, как обычно.

По словам Tez2, планировалось выпустить GTA 6 одновременно на всех платформах, но в процессе работы все изменилось:

Внутри ПК-версии больше ошибок, чем в консольной. Rockstar не хочет оказаться в ситуации, подобной Star Wars Jedi: Survivor или The Last of Us Part I на ПК для своей самой ожидаемой игры.

Слухи появились после сообщений о возможном анонсе игры в октябре. Однако, по словам Tez2, ждать ПК-версию придется недолго:

Различные источники сообщили мне, что они ожидают, что запуск ПК-версии GTA VI произойдет через некоторое время, необходимое для исправления ситуации. Они надеются, что это будет задержка в несколько месяцев.

Дальше Tez2 не стал уточнять, поэтому никаких подробностей на этот счет нет. В конце концов, GTA 6 еще не представлена, поэтому официальных подробностей нет. Как всегда, справедливости ради следует отметить, что мы все еще находимся в сфере слухов.