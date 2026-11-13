По слухам, предзаказы GTA 6 превысили 11 млн копий - после старта предзагрузки игра продается по миллиону копий в день

Цифровые предзаказы Grand Theft Auto VI превысили 11 млн копий, а выручка от них, по оценкам аналитической компании Sensor Tower, достигла $1,09 млрд. При этом игра ещё не вышла - релиз запланирован на 19 ноября 2026 года.

Динамика роста предзаказов выглядит впечатляюще: 10 ноября количество предзаказов было около 9 млн копий, 11 ноября превысило 10 млн, а к 12 ноября достигло примерно 11,27 млн. Главная особенность текущего этапа - резкое ускорение продаж после старта предзагрузки. В отдельные дни темпы приближались к миллиону копий в день, что делает GTA 6 одним из самых быстро продаваемых релизов в истории ещё до официального запуска.

Около 75 % покупок приходится на PlayStation 5. Средний чек составляет примерно $97 - это указывает на то, что многие игроки берут Ultimate Edition за $100, а не стандартную версию.

Стоит подчеркнуть: речь идёт об оценках сторонней аналитики, а не об официальных данных Rockstar или Take-Two. Компания лишь подтверждала, что предзаказы находятся "на беспрецедентном уровне" и значительно превышают внутренние ожидания.

Если текущие темпы сохранятся, первая неделя продаж GTA 6 может установить новые отраслевые рекорды. Предзаказавшие уже получают бонусный Vintage Vice City Pack и месяц подписки GTA+.