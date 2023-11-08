По слухам, релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год

Grand Theft Auto 6, по всей видимости, будет представлена в самое ближайшее время, однако, согласно новому сообщению, появившемуся сегодня в Интернете, до выхода игры может быть еще более года.

Вслед за сообщением Bloomberg, в котором говорилось, что следующая часть серии от Rockstar Games может быть представлена уже на этой неделе, портал Rockstar Universe опубликовал новый материал в котором подробно описано все, что они и RockstarINTEL знают об игре.

В прошлом месяце соучредитель Rockstar Games Сэм Хаузер (Sam Houser) якобы летал в Нью-Йорк, чтобы получить свежую информацию об игре и принять участие во встрече с рекламным агентством, где был представлен крупный запрос на большое количество мест для настенной рекламы, рекламы на зданиях, плакатов. Рекламные работы должны были быть завершены к концу декабря.

Судя по всему, в следующем месяце начнется настоящий маркетинг Grand Theft Auto 6. Согласно внутренним источникам, основные обновления Grand Theft Auto Online замедляются, чтобы дать возможность следующей части серии оказаться в центре внимания. В связи с этим онлайновая игра не получит крупного зимнего DLC, как это было в прошлые годы, и в будущем будет получать только сезонный контент.

Другой внутренний источник также сообщил, что Grand Theft Auto 6 может не выйти в следующем году, поскольку в настоящее время выход игры запланирован на 2025 г. Это звучит разочаровывающе, но не совсем неожиданно, учитывая прошлые заявления о том, что игра выйдет до марта 2025 года.