По слухам, релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год

Grand Theft Auto 6, по всей видимости, будет представлена в самое ближайшее время, однако, согласно новому сообщению, появившемуся сегодня в Интернете, до выхода игры может быть еще более года.
Вслед за сообщением Bloomberg, в котором говорилось, что следующая часть серии от Rockstar Games может быть представлена уже на этой неделе, портал Rockstar Universe опубликовал новый материал в котором подробно описано все, что они и RockstarINTEL знают об игре.
В прошлом месяце соучредитель Rockstar Games Сэм Хаузер (Sam Houser) якобы летал в Нью-Йорк, чтобы получить свежую информацию об игре и принять участие во встрече с рекламным агентством, где был представлен крупный запрос на большое количество мест для настенной рекламы, рекламы на зданиях, плакатов. Рекламные работы должны были быть завершены к концу декабря.
Судя по всему, в следующем месяце начнется настоящий маркетинг Grand Theft Auto 6. Согласно внутренним источникам, основные обновления Grand Theft Auto Online замедляются, чтобы дать возможность следующей части серии оказаться в центре внимания. В связи с этим онлайновая игра не получит крупного зимнего DLC, как это было в прошлые годы, и в будущем будет получать только сезонный контент.
Другой внутренний источник также сообщил, что Grand Theft Auto 6 может не выйти в следующем году, поскольку в настоящее время выход игры запланирован на 2025 г. Это звучит разочаровывающе, но не совсем неожиданно, учитывая прошлые заявления о том, что игра выйдет до марта 2025 года.
Осеннее обострение у инсайдеров затянулось.
Странно анонсить за год как по мне.
ГТА5 и RDR2 анонсили за 2 года до выхода.
Подтвержден трейлер на декабрь
https://twitter.com/RockstarGames/status/1722237703553798312
кокстар вам типа намекает в гoвноремастеры играть и еще джва года подождать
Расчехлить в очередной раз пятерочку, нахлобучив разных графических модов ))
жил-был мальчик, который кричал "волки" и "слухи про GTA 6"
Что теперь весь день будут гта форсить теперь(00
да хоть на 2034г, не нужна уже
Интересно, когда людям надоест мусолить одну и ту же тему и гадать на кофейной гуще? Если раньше прогнозы известных проверенных инсайдеров ещё как-то сбывались, то теперь им веры нет. Откровенно говоря, я немного поверил в то, что в конце октября и правда состоится анонс игры, ибо тянуть уже действительно некуда. Вроде и дата идеальная, и прогноз от инсайдеров, которые ранее давали правдивую информацию, и косвенные намёки от разработчиков и приближённых к ним тоже давали понять, что вот сейчас-то уже точно анонсируют. Но ничего не произошло. И вот после такого-то громкого пука в лужу разве остались ещё наивные, которые теперь будут считать дни до декабря? Можно ли тех всех инсайдеров после этого назвать авторитетными и надёжными, когда по факту они прослыли обыкновенными балаболами? Вместо того, чтобы прекратить заниматься дурью и просто дождаться официальных новостей, они продолжают нести чушь. И так понятно, что GTA 6 существует и находится в активной разработке, и её анонс и релиз — лишь вопрос времени.
На пк вообще на 26 год похоже ждать надо.https://www.playground.ru/gta_6/news/po_sluham_gta_6_na_pk_nuzhdaetsya_v_dopolnitelnoj_polirovke_i_vyjdet_chut_pozzhe_konsolnyh_versij-1659322
По слухам, оказывается, не стоить верить слухам ))