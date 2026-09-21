По слухам, Rockstar запретила актерам GTA 6 объявлять о своем участии до релиза игры

Согласно источникам подкаста GTA VI O'Clock, Rockstar разослала всем, кто участвовал в озвучке Grand Theft Auto 6, письмо с напоминанием о действующих соглашениях о неразглашении. В письме актерам указали, что до 19 ноября они не могут объявлять о своем участии в игре.

По данным издания, рассылка затронула всех, кто работал над проектом в любой актерской роли, а не только ведущих исполнителей. Если это правда, фанатам не стоит ждать предрелизного анонса состава: ни трейлера с актерами, стоящими за Джейсоном и Люсией, ни журнальных материалов о том, как они получили свои роли.

Письмо, предположительно, было отправлено после того, как Стивен Рут стал первым актером, подтвердившим свою роль. В интервью Associated Press он рассказал, что играет персонажа по имени Брайан Хедер, и признал, что секрет раскрылся только потому, что его слишком многие узнают по "Царю горы" и по голосу.

Такой подход вполне в духе Rockstar: студия никогда официально не подтверждала ни одного актера, а почти все, что известно фанатам, появлялось из резюме, совпадений голосов и случайных оговорок. Манни Л. Перес и Дилан Рурк по-прежнему считаются главными кандидатами на роли Люсии и Джейсона, хотя Перес ранее отрицала свою причастность.