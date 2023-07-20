По слухам, стоимость GTA 6 может составить $2 миллиарда

Продолжают поступать невероятные слухи о возможных затратах на производство GTA 6, которые достигают 2 млрд. долларов США, что превосходит предыдущие прогнозы, которые и так казались безумными.
Правда, это всего лишь слухи, которые трудно подтвердить: в данном случае информацию сообщает твиттер-аккаунт GameRiot, который утверждает, что получил сведения о возможности достижения стоимости GTA 6 в $2 млрд.
Подобные слухи появлялись и ранее, но тогда речь шла о сумме около $1 млрд, и это уже казалось чем то немыслимым. В этом случае игра, несомненно, стала бы рекордсменом по затратам на производство в индустрии видеоигр.
Мэх, явно же нет. На GTA V потратили 270 на релизе, и приблизительно также для поддержки. В такой же бюджет поверю, а в 2 миллиарда лол нет. Никакая игра еще таких денег не стоила и вряд ли будет.
жизнь стала дороже за 10 лет
640 килобайт хватит всем - тоже когда то думали :)
Вау, какой пример отличный. Забираю свои слова обратно - 2 миллиарда хороший бюджет. Даже маленький! (НЕТ)
Средний бюджет ААА игры в 2020-23 все еще в районе 100-200 миллионов. Horizon Forbidden West - 200 миллионов. The Last of Us 2 - 220 миллионов. Diablo IV - 265 миллионов. Call of Duty: Modern Warfare II - 250 миллионов.
Это если что самые дорогие представители ААА. У остальных бюджет скромнее.
Билл Гейтс (ц.)
Они за 10 лет заработают раз в 5 больше.
Уже понятно что 3 поколения минимум будут доить игру.
ну про 2 лярда явно загнули, но что там бюджеты африканских стран - не удивительно. Главное чтоб не запороли повесткой.
По слухам в GTA 6 можно будет найти разработчиков игры и расстрелять их!
с каждым постом ставки увеличиваются! XD
Столько она за сутки заработает, а бюджет будет не больше 500 миллионов.
Вполне реально, ведь GTA7 возможно выйдет только в 2035, либо ещё позже, нужно делать качественно. Главное большую часть бюджета не тратить на маркетинг, да и вообще, зачем GTA реклама? Это как рекламировать Coca-Cola. Вот Cyberpunk 2077 нужна была реклама, новый проект, а тут GTA, когда только покажут первый официальный трейлер, будет информационный взрыв, на всех игровых сайтах, форумах, только о ней и будут писать, вот тебе и реклама.