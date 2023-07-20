По слухам, стоимость GTA 6 может составить $2 миллиарда ©

Продолжают поступать невероятные слухи о возможных затратах на производство GTA 6, которые достигают 2 млрд. долларов США, что превосходит предыдущие прогнозы, которые и так казались безумными.



Правда, это всего лишь слухи, которые трудно подтвердить: в данном случае информацию сообщает твиттер-аккаунт GameRiot, который утверждает, что получил сведения о возможности достижения стоимости GTA 6 в $2 млрд.

Подобные слухи появлялись и ранее, но тогда речь шла о сумме около $1 млрд, и это уже казалось чем то немыслимым. В этом случае игра, несомненно, стала бы рекордсменом по затратам на производство в индустрии видеоигр.