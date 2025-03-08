По слухам, второй трейлер Grand Theft Auto 6 выйдет совсем скоро

Первый трейлер Grand Theft Auto 6 был выпущен в декабре 2023 года, и с тех пор Rockstar хранит молчание о названии, заставляя фанатов сжиматься в ожидании нового взгляда на предстоящую игру. Время для нового трейлера может быть ближе, чем вы думаете.
Последний слух исходит от GTA VI O'Clock, который состоит из самых уважаемых создателей контента и журналистов в сообществе Grand Theft Auto, и согласно недавнему информационному бюллетеню, Rockstar теперь, как ожидается, выпустит второй трейлер GTA 6 в конце этого месяца или в начале апреля. Информационный бюллетень ссылается на изображение выше, которое представляет собой временную шкалу, накладывающуюся на маркетинговые кампании GTA 5 и Red Dead Redemption 2 и их ключевые медиа-биты.
Мы получаем множество писем от людей, утверждающих, что они являются инсайдерами, и эта историческая маркетинговая модель перекликается с одним из наших наиболее достоверных сигналов (который был более определенным, когда намекал на апрель для трейлера 2). Перефразируя лауреата Нобелевской премии Юджина Фаму (в отношении фондового рынка), прошлое не предсказывает будущее, но мы говорим о более контролируемой, проверенной и испытанной стратегии продвижения, потенциально реализуемой основной группой тех же сотрудников Rockstar. Так что, э-э, да: мы ожидаем второй трейлер GTA 6 к началу апреля, — говорится в информационном бюллетене GTA VI O'Clock.
Временная шкала показывает количество месяцев, которое Rockstar потребовалось между анонсом игры, выпуском первого трейлера, второго трейлера для этой игры и, наконец, ее выпуском. Судя по временной шкале, и если Rockstar собирается поддерживать те же маркетинговые ритмы, что и в предыдущих играх, разработчик должен выпустить второй трейлер для GTA 6 в этом месяце или в начале апреля. Кроме того, Rockstar уже заявила, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года, что, скорее всего, будет склоняться ко второй половине осени, концу октября / началу ноября, учитывая предыдущие комментарии генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника.
По слухам фанатам пора бы уже перестать сходить сума, в ожидании игры, которая скорее всего не оправдает их завышенные ожидания
По слухам, слухи о Grand Theft Auto 6 уже за36али
По слухам, новый слух про гта будет в следующем слухе
1 апреля выпустят.
Я уже на протяжении года слышу "по слухам, выйдет скоро"...
Не верю!
держите инсайд основанный на простой логике - никакого трейлера гта 6 не выйдет, т.к и сама гта 6 не выйдет в 2025 году.не просто так Зельник сказал что игра планируется на 2025, но если надо перенести - перенесут, а раз второго трейлера не было в декабре, значит уже перенесли.
Да!В этом году игра не выйдет!
по слухам второй трейлер вообще выйдет
да да, это уже не первых слух про скорый выход второго трейлера
Паслухам следущий трелер ЖТА 6 посли первава будит пащёту втарым скриньте камент кто ниверит!!!1
Сто пудов будет 2 трейлер.Скриньте.И он будет до выхода игры! Инфа 100
Как представлю выход шестой части GTA 6, то аж мурашки по коже🙏 Словно выход божественного Ведьмака 4, Бальдура 4, Редемшена 3😇 Ради такой величественной игры даже обнова всего компа кажется слишком мала! // New Show
Кроме как слухов других новостей об этой игре не бывает)
Пох!Как выйдет так выйдет!Я не жду игру!Одни из нас 2 на пк выходит скоро!Вот это событие!А эта гта 6 не чё нового там не будет!
А в the last of us 2 что то новое будет?
Для меня да я не играл в неё!Больше жду из за боёвки!Стрельбы,анимаций!