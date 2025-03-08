По слухам, второй трейлер Grand Theft Auto 6 выйдет совсем скоро

Первый трейлер Grand Theft Auto 6 был выпущен в декабре 2023 года, и с тех пор Rockstar хранит молчание о названии, заставляя фанатов сжиматься в ожидании нового взгляда на предстоящую игру. Время для нового трейлера может быть ближе, чем вы думаете.

Последний слух исходит от GTA VI O'Clock, который состоит из самых уважаемых создателей контента и журналистов в сообществе Grand Theft Auto, и согласно недавнему информационному бюллетеню, Rockstar теперь, как ожидается, выпустит второй трейлер GTA 6 в конце этого месяца или в начале апреля. Информационный бюллетень ссылается на изображение выше, которое представляет собой временную шкалу, накладывающуюся на маркетинговые кампании GTA 5 и Red Dead Redemption 2 и их ключевые медиа-биты.

Мы получаем множество писем от людей, утверждающих, что они являются инсайдерами, и эта историческая маркетинговая модель перекликается с одним из наших наиболее достоверных сигналов (который был более определенным, когда намекал на апрель для трейлера 2). Перефразируя лауреата Нобелевской премии Юджина Фаму (в отношении фондового рынка), прошлое не предсказывает будущее, но мы говорим о более контролируемой, проверенной и испытанной стратегии продвижения, потенциально реализуемой основной группой тех же сотрудников Rockstar. Так что, э-э, да: мы ожидаем второй трейлер GTA 6 к началу апреля, — говорится в информационном бюллетене GTA VI O'Clock.

Временная шкала показывает количество месяцев, которое Rockstar потребовалось между анонсом игры, выпуском первого трейлера, второго трейлера для этой игры и, наконец, ее выпуском. Судя по временной шкале, и если Rockstar собирается поддерживать те же маркетинговые ритмы, что и в предыдущих играх, разработчик должен выпустить второй трейлер для GTA 6 в этом месяце или в начале апреля. Кроме того, Rockstar уже заявила, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года, что, скорее всего, будет склоняться ко второй половине осени, концу октября / началу ноября, учитывая предыдущие комментарии генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника.