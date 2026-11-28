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В GTA 6 нашли возможную отсылку к главе Rockstar Сэму Хаузеру
В Fortnite появились образы героинь Doki Doki Literature Club
По сообщениям, в сеть утёк внутренний Xbox GDK - это может помочь разработчикам неофициального ПК-порта GTA 6
Digital Foundry: GTA 6 не потеряла в графике по сравнению с ранними трейлерами, но на базовой PS5 есть просадки FPS
Для приключенческого платформера Abelina вышла демоверсия
Хидео Кодзима побывал в варшавском офисе создателей "Ведьмака" из CD Projekt RED
В экранизации Call of Duty появится Капитан Прайс - авторы фильма приступили к кастингу
Одна из самых работоспособных сборок GTA 6 для AMD Radeon исчезла с GitHub
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Пока владельцы консолей играют в GTA6, владельцы ПК с комфортом обустраиваются в Зимней Хижине
Lost Judgment получила бета-версию русской нейро-озвучки от Arte AI
Чем российская Crystal of Atlan отличается от глобальной и почему наша версия лучше
Обзор Warhammer Survivors: знакомая формула Vampire Survivors, которой мешают собственные амбиции
Вайбкодинг против Rockstar: как энтузиасты с помощью ИИ за неделю перенесли GTA 6 на ПК
Hail to the Rainbow - как я нашла тепло в замёрзшем мире
Blair Witch - Русская озвучка
Call of Duty: Modern Warfare 4. Кино длиной в 7 лет и финал ребута подсерии
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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