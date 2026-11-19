Обозреватель PC Gamer провёл почти 100 часов в Grand Theft Auto 6 на PlayStation 5, завершил основную сюжетную линию и остался под большим впечатлением от нового проекта Rockstar. Однако даже после столь продолжительного знакомства с игрой журналист уверен: персональные компьютеры позволят раскрыть её потенциал ещё полнее. Причём дело не только в графике и производительности, но и в возможностях модификаций.

По словам автора, Леонида оказалась гораздо масштабнее и детальнее, чем он ожидал. Здесь можно часами просто исследовать окрестности, отвлекаясь на случайные события, животных, необычные достопримечательности и многочисленные мелочи окружающего мира. Впрочем, главным достоинством GTA 6 журналист назвал не карту, а отношения между Джейсоном и Люсией.

В отличие от GTA 5, где переключение между героями преимущественно служило сюжетным задачам, новая игра позволяет воспринимать персонажей как настоящую пару. Они могут вместе заниматься повседневными делами, ходить на свидания, покупать одежду и участвовать в ограблениях. Даже обычные разговоры и совместные занятия влияют на их отношения. Журналист признался, что нередко прерывал собственные исследования, чтобы уделить внимание Люсии, когда та хотела провести время вместе с Джейсоном.

Понравились ему и некоторые решения, напоминающие Red Dead Redemption 2. Например, тяжёлое оружие теперь приходится хранить в автомобиле, а после преступлений полезно менять одежду, чтобы затруднить полиции поиск. При этом автор отметил и недостатки: масштабные перестрелки со временем начинают повторяться, а некоторые сюжетные эпизоды кажутся чрезмерно зрелищными для истории о паре мелких преступников.

Тем не менее после завершения кампании журналист не собирается останавливаться. В Леониде осталось множество занятий, коллекционных предметов и мест, которые он ещё не успел исследовать. Но теперь его мысли всё чаще обращаются к ПК-версии.

Главные ожидания связаны с более гибкими настройками производительности, управлением с помощью мыши и клавиатуры и, конечно, модификациями. Последние способны заметно расширить возможности игры и предложить решения, о которых разработчики могли даже не задумываться. Отдельно обозреватель ждёт новостей об онлайн-режиме и возможной интеграции FiveM, принадлежащей Rockstar.

Таким образом, почти 100 часов на PS5 не заставили журналиста потерять интерес к GTA 6 — скорее наоборот. Он уже хочет пройти этот путь заново на компьютере. И если консольная версия смогла настолько увлечь его, то потенциал ПК-версии действительно выглядит впечатляюще. Правда, пока неизвестно, когда именно она появится. По слухам от авторитетного издания долго ждать не придется - но официальных заявлений по этому поводу пока не было.