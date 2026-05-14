Почти половина игроков считает, что $100 - "справедливая цена" за Grand Theft Auto 6

Новый опрос среди игроков показал, что ожидания по цене Grand Theft Auto 6 заметно выросли на фоне обсуждений будущего релиза и возможного подорожания AAA-игр.

Согласно исследованию, проведённому среди 2000 игроков из США и Великобритании, средняя ожидаемая цена GTA 6 составляет около $78. Это отражает общее мнение, что игра, вероятно, выйдет дороже стандартного ценника в $70, но не обязательно достигнет ещё более высокого уровня.

При этом самым неожиданным результатом стало отношение к потенциальной цене в $100. Около 40% опрошенных заявили, что считают такую стоимость «справедливой» для GTA 6. Ещё 59% назвали её слишком высокой, а оставшийся небольшой процент участников даже отметил, что $100 — это «слишком дёшево» для новой игры Rockstar.

Хотя такие ответы выглядят спорно, они отражают общий тренд: ожидания от GTA 6 как от самого крупного релиза поколения продолжают расти вместе с интересом к проекту.

На фоне этих обсуждений также усиливаются разговоры о цене будущих AAA-игр в целом — особенно после того, как индустрия уже перешла с $60 на $70 и постепенно готовится к следующему повышению.