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Инженеры Microsoft признали наличие множества ошибок в WinUI для Windows 11 - одну функцию пришлось ждать четыре года
Rayman 4 стал ближе к реальности: физическое издание Legends Retold распродали ещё до выхода
Пользователи YouTube вновь жалуются на замедление загрузки видео при включённых блокировщиках рекламы
Стало известно точное время выхода Warhammer 40,000: Dawn of War 4; стартовала предзагрузка
Под видом клиента для запуска GTA VI на ПК распространяется вирус, похищающий пароли, данные Steam и криптокошельков
Феминистская организация Collective Shout раскритиковала GTA 6 за насилие над женщинами и сексистские стереотипы
Phantom Blade Zero получила патч размером 7 ГБ - снижено использование видеопамяти и ОЗУ
Не раскрыв личность Voices38 через Steam, Discord и Reddit, Denuvo нацелилась на закрытый торрент-трекер и форум
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Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty - 25 лет назад Кодзима обманул игроков и заставил их усомниться в реальности
Костюмированная игра в роли Ирис и Ольгерда фон Эвереков из игры Ведьмак 3: Дикая Охота
Атмосферный образ вампирши Сераны из Skyrim воплотили в реальной жизни
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Косплей Шани из дополнения Каменные сердца к игре Ведьмак 3: Дикая Охота
Групповой косплей Астариона, Лаэзель и Шэдоухарт из игры Baldur's Gate 3
Пока владельцы консолей играют в GTA6, владельцы ПК с комфортом обустраиваются в Зимней Хижине
Lost Judgment получила бета-версию русской нейро-озвучки от Arte AI
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Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
HONOR 30 Pro+ Титановый серебристый
Grand Theft Auto
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