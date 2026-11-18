Как сообщалось вчера, для PS5 вышло новое обновление прошивки — версия 14.23.00. Теперь Sony подтвердила, что владельцам PlayStation 5 необходимо установить его, прежде чем запускать Grand Theft Auto 6. На странице технической поддержки PlayStation появилось соответствующее предупреждение:

Sony Interactive выпустила обновление системного программного обеспечения PS5, необходимое для запуска GTA 6. Игрокам следует установить его до полуночи 19 ноября, чтобы подготовить консоль к выходу игры.

Обычно Sony предоставляет пользователям некоторый период, в течение которого новые игры можно запускать без установки последней версии прошивки. Однако в случае с GTA 6 компания решила сделать обновление обязательным заранее.

Предполагается, что столь строгие меры связаны с усилением защиты консоли: в последнее время хакеры активно работают над обходом системной безопасности PS5, а Sony пытается закрыть обнаруженные уязвимости.

Новая прошивка занимает около 1,3 ГБ. Таким образом, у владельцев консоли осталось примерно 24 часа, чтобы установить обновление и подготовиться к запуску GTA 6, который состоится 19 ноября.