Подробности трейлера GTA 6 были опубликованы инсайдером Rockstar в преддверии официального релиза

Если верить утечкам, то уже на следующей неделе игроки смогут увидеть новый трейлер GTA 6. Длительное ожидание шестой части игровой франшизы от Rockstar Games может скоро закончиться, и фанаты получат возможность взглянуть на игру, о чем свидетельствует ряд утечек.

Один из пользователей Reddit поделился списком утечек, связанных с трейлером GTA 6. Утечка утверждает, что его жена является сотрудником Rockstar Games и "работает на такой должности, что могла видеть трейлер следующей Grand Theft Auto". Пользователь утверждает, что его жена видела трейлер воочию и подробно рассказала о нем своему супругу (автору утечки).

Трейлер открывается без музыки, только звуки жуков, сверчков и прочей природы, на кадре аллигатор в месте, похожем на Эверглейдс. Выглядит очень похоже на RDR2, пока над аллигатором не пролетает самолет. Перед обрывом аллигатор ныряет под воду.

На фоне песни из трейлера появляется надпись Rockstar Studios Presents.

Песня - That's All группы Genesis.

Кадры ночной жизни Vice City, гламурные автомобили и ночные клубы. Вышибала выгоняет человека из клуба. Парень встает на ноги и кричит на вышибалу, а его приятели уводят его.

Толстый мужчина в гавайской рубашке лежит у бассейна, обмахиваясь веером. Жена говорит, что парень очень потный.

Джейсон и Люсия проезжают мимо пляжа в кабриолете. Похоже, кто-то занимается серфингом или бугибордингом.

Быстрый кадр болельщиков с разрисованными лицами на футбольном стадионе.

Люсия едет на лошади по шоссе. За ней полицейский вертолет.

Джейсон в майке с косяком или сигаретой сидит на четырехколесном транспортном средстве.

Джейсон и Люсия в дерьмовом мотеле направляют друг на друга пистолеты, затем они вместе катаются на американских горках.

Талисман тематического парка фламинго получает удар в брюхо от парня в шляпе.

Джейсон и Люсия грабят магазин. Клерк медленно достает пистолет за прилавком.

Много быстрых кадров. Она помнит, как полицейская машина врезалась в баррикаду и полицейский вылетел из лобового стекла, как Джейсон и Люсия прошли мимо проституток в сомнительный ночной клуб, как Джейсон катался на гидроцикле, как парень с длинными волосами катался на скейтборде в скейт-парке, как Джейсон продавал наркотики, Люсия кричит на кого-то и бьется головой о перила (жена сказала, что это напоминает ей действия якудзы), несколько подростков записывают, как другой подросток исполняет дурацкий танец и падает, человека сбрасывают с воздушной лодки, кто-то закидывает удочку, деньги сыплются на людей, танцующих в переполненном клубе.

Джейсон и Люсия за укрытием во время перестрелки на территории, похожей на Космический центр имени Кеннеди (на заднем плане - часть ракеты).

Джейсон: "Это безумие. Что ты готова потерять?" Люсия: "Мы прошли через многое. Нам нечего терять".

Трейлер завершается финальным кадром пляжа, где лодка пересекает камеру, после чего появляется надпись "Grand Theft Auto VI".

В конце сообщения приводится абзац, в котором сообщается, что трейлер будет выпущен на следующей неделе. Утечка заканчивается словами о том, что это то, что все увидят в ближайшие несколько дней, и что он обновит пост, если его жена вспомнит что-то еще.