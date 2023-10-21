Подробности трейлера GTA 6 были опубликованы инсайдером Rockstar в преддверии официального релиза

Если верить утечкам, то уже на следующей неделе игроки смогут увидеть новый трейлер GTA 6. Длительное ожидание шестой части игровой франшизы от Rockstar Games может скоро закончиться, и фанаты получат возможность взглянуть на игру, о чем свидетельствует ряд утечек.
Один из пользователей Reddit поделился списком утечек, связанных с трейлером GTA 6. Утечка утверждает, что его жена является сотрудником Rockstar Games и "работает на такой должности, что могла видеть трейлер следующей Grand Theft Auto". Пользователь утверждает, что его жена видела трейлер воочию и подробно рассказала о нем своему супругу (автору утечки).
- Трейлер открывается без музыки, только звуки жуков, сверчков и прочей природы, на кадре аллигатор в месте, похожем на Эверглейдс. Выглядит очень похоже на RDR2, пока над аллигатором не пролетает самолет. Перед обрывом аллигатор ныряет под воду.
- На фоне песни из трейлера появляется надпись Rockstar Studios Presents.
- Песня - That's All группы Genesis.
- Кадры ночной жизни Vice City, гламурные автомобили и ночные клубы. Вышибала выгоняет человека из клуба. Парень встает на ноги и кричит на вышибалу, а его приятели уводят его.
- Толстый мужчина в гавайской рубашке лежит у бассейна, обмахиваясь веером. Жена говорит, что парень очень потный.
- Джейсон и Люсия проезжают мимо пляжа в кабриолете. Похоже, кто-то занимается серфингом или бугибордингом.
- Быстрый кадр болельщиков с разрисованными лицами на футбольном стадионе.
- Люсия едет на лошади по шоссе. За ней полицейский вертолет.
- Джейсон в майке с косяком или сигаретой сидит на четырехколесном транспортном средстве.
- Джейсон и Люсия в дерьмовом мотеле направляют друг на друга пистолеты, затем они вместе катаются на американских горках.
- Талисман тематического парка фламинго получает удар в брюхо от парня в шляпе.
- Джейсон и Люсия грабят магазин. Клерк медленно достает пистолет за прилавком.
- Много быстрых кадров. Она помнит, как полицейская машина врезалась в баррикаду и полицейский вылетел из лобового стекла, как Джейсон и Люсия прошли мимо проституток в сомнительный ночной клуб, как Джейсон катался на гидроцикле, как парень с длинными волосами катался на скейтборде в скейт-парке, как Джейсон продавал наркотики, Люсия кричит на кого-то и бьется головой о перила (жена сказала, что это напоминает ей действия якудзы), несколько подростков записывают, как другой подросток исполняет дурацкий танец и падает, человека сбрасывают с воздушной лодки, кто-то закидывает удочку, деньги сыплются на людей, танцующих в переполненном клубе.
- Джейсон и Люсия за укрытием во время перестрелки на территории, похожей на Космический центр имени Кеннеди (на заднем плане - часть ракеты).
- Джейсон: "Это безумие. Что ты готова потерять?" Люсия: "Мы прошли через многое. Нам нечего терять".
- Трейлер завершается финальным кадром пляжа, где лодка пересекает камеру, после чего появляется надпись "Grand Theft Auto VI".
В конце сообщения приводится абзац, в котором сообщается, что трейлер будет выпущен на следующей неделе. Утечка заканчивается словами о том, что это то, что все увидят в ближайшие несколько дней, и что он обновит пост, если его жена вспомнит что-то еще.
ничего себе у нее память!
Интересно долго ли проработают такие жены =) если будут мужьям после подписанных бумаг рассказывать а мужья сразу сливают
скоро будут сливы от сына уборщицы которая работала и случайно увидела трейлер The elder scrolls 6 пока убирала кабинет Тодда
А ты не допускаешь, что это не утечка, а "утечка". Так сказать подогреть публику.
я то как раз допускаю я же написал что скоро сливы от непонятно кого и еще и родственники =)
я бы единственное че хотел чтобы не 25 год . Сейчас трейлер через полгода релиз вроде гта 5 так было . По крайней мере я так помню . Давно это было
Опять двадцать пять)
Анонс в этом году, выход в следующем и на пк выход в 2025 наверное.
Скорее всего релиз ГТА6 будет в один день на консолях и на ПК.
С учётом как они относятся к пк то терзает смутные сомнения, прошлую часть 1 год и 6 мес задержали, и это не говоря что некстген версии гта 5 обошла стороной пк.
...которую рокстар будет доить следующие 10 лет
От этого ГТА 5 стала хуже или РДР2 вдруг оказался пшиком? Пока ожидания стоят того.
Хорошие такие подробности. Вроде и большеваты, но смотреть приятно.
Пойти чтоль тоже новость создать, мол моя жена видела трейлер GTA7. Достали, честно.
ок, главное не уснуть со скуки
Иди подрочи в фортнайт или в гта онлайн полетай на летающем мотоцикле, клоун.
Зачем ты его оскорбляешь, он же тебя не трогал?