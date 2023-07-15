Подросток, обвиняемый в массовой утечке информации из GTA 6, признан психически нездоровым для суда ©

По данным агентства Reuters, Арион Куртай, член хакерской группы Lapsus$, обвиняется прокуратурой во взломе разработчика GTA компании Rockstar Games и последующей угрозе утечки исходного кода GTA 6. Однако, как сообщает агентство Reuters, Куртай прошел обследование у психиатров, которые признали его неспособным самостоятельно предстать перед судом. Поэтому присяжным предстоит выяснить, действительно ли он совершил то, что ему вменяется в вину, а не выносить обвинительный или оправдательный вердикт.

Если вы жили без интернета в сентябре 2022 года, то именно в это время в сети появилось более 90 видеороликов и скриншотов, якобы сделанных из тестовой сборки GTA 6. Через несколько дней Куртай был арестован по подозрению в причастности к утечке, а еще через несколько дней ему было предъявлено официальное обвинение.

Он также обвиняется во взломе Uber и финтех-компании Revolut, шантаже крупнейшего британского провайдера широкополосного доступа BT Group и оператора мобильной связи EE в период с июля по ноябрь 2021 г., а также во взломе производителя чипов Nvidia Corp в феврале 2022 г. вместе с 17-летним подростком, имя которого не называется в силу его возраста. Предполагаемый способ действий пары - взлом компаний с последующим требованием выкупа за отказ от публикации данных и/или секретных материалов.

В общей сложности Куртаю предъявлено 12 обвинений, в том числе три пункта шантажа, два пункта мошенничества и шесть пунктов закона о неправомерном использовании компьютера. В то же время 17-летний подросток обвиняется в двух случаях шантажа, двух случаях мошенничества и трех обвинениях по Закону о неправомерном использовании компьютеров, связанных с предполагаемым взломом компаний BT и Nvidia, которые он отрицает.