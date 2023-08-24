Подросток, ответственный за взлом GTA 6, сделал это в отеле, куда полиция поместила его после ареста за другой взлом

Суд в Великобритании установил, что 18-летний подросток из Оксфорда Арион Куртадж входил в состав хакерской группы Lapsus$, ответственной за взлом ряда технологических компаний, включая Nvidia и Rockstar Games. В результате этих взломов произошла утечка видеороликов из готовящейся к выходу игры Grand Theft Auto 6, которую компания Rockstar еще не представила официально, и суд узнал, что Куртадж передал ролики из отеля, будучи уже освобожденным под залог после ареста за другой взлом.
Судебный процесс проходил в Southwark Crown Court и длился семь недель. Присяжным было предложено определить, несет ли Куртадж ответственность за инкриминируемые ему действия, а не то, были ли они совершены с преступным умыслом. Судья признал Куртаджа неспособным предстать перед судом после обследования психиатрами, поэтому обвиняемый не давал показаний.
Присяжные признали Куртаджа виновным по всем 12 пунктам обвинения (через Bloomberg). Наряду с этим 17-летний подросток, имя которого не может быть названо в силу его возраста, признал себя виновным по двум обвинениям в хакерстве, был признан виновным по другому обвинению и оправдан по еще двум.
Пара познакомилась в Интернете, после чего начала заниматься хакерством в июле 2021 года. 1 августа 2021 года Lapsus$ атаковал телекоммуникационные компании BT и EE, требуя выкуп в размере 4 млн. долларов. Выкуп не был выплачен, но данные SIM-карт были использованы для кражи криптовалюты на сумму 100 тыс. фунтов стерлингов с привязанных к ним кошельков.
Оба хакера были арестованы 22 января 2022 года и отпущены на свободу до проведения дальнейшего расследования. Они продолжили заниматься хакерством, и в феврале 2022 года выяснилось, что они причастны к успешной атаке Lapsus$ на компанию Nvidia. Группа похитила и слила внутренние данные Nvidia, угрожая выдать еще больше, если не будет заплачен выкуп. Эта атака была направлена на сотрудников Nvidia: они звонили по телефону и отправляли смс-сообщения поздно вечером.
Вскоре после этого Куртадж был разоблачен конкурентами, после чего оба хакера были повторно арестованы 31 марта 2022 года. Из-за опасений за свою безопасность в связи с доксингом Куртадж был помещен полицией в отель и освобожден под залог, в том числе под запрет на доступ в Интернет.
Именно здесь Куртадж был вовлечен в хакерскую атаку на Rockstar Games (как сообщала BBC). Во время этой атаки Куртадж разместил в Slack (система обмена сообщениями для всей компании) сообщение: "Я не сотрудник Rockstar, я злоумышленник". Он заявил, что у него есть все данные для Grand Theft Auto 6 и что если Rockstar не выйдет на связь в течение 24 часов, то он "начнет раскрывать исходный код". Затем на форуме GTA пользователем TeaPotUberHacker были выложены 90 роликов из игры.
Позднее при обыске гостиничного номера Куртаджа полиция обнаружила в телевизоре Amazon Fire Stick, смартфон, клавиатуру и мышь - все, что позволяло ему выходить в Интернет. Или, как выразилось обвинение, Куртадж был "пойман с поличным". Он был немедленно повторно арестован и заключен под стражу до суда.
Масштаб успеха Lapsus$ не вызывает сомнений, но методы, которые она использовала, были в равной степени как классическими мошенническими, например, фишинг сотрудников, так и собственно хакерскими. Прокуроры назвали их "цифровыми бандитами" и особо отметили публичное празднование группой своей работы и то, как впоследствии взломанные объекты подвергались насмешкам и угрозам. По словам ведущего барристера обвинения Кевина Барри, Куртадж и его товарищи по Lapsus$ демонстрировали "подростковое желание показать два пальца тем, на кого они нападают".
Ни одна из взломанных компаний не призналась публично, что платила Lapsus$ какой-либо выкуп, и неизвестно, сколько денег группа заработала на своей деятельности. Предполагается, что члены Lapsus$ остаются на свободе. В октябре 2022 г. бразильская полиция арестовала человека, предположительно входившего в состав группы, однако впоследствии не сообщала, были ли предъявлены обвинения или будут предъявлены.
Куртадж заключен под стражу, а 17-летний подросток выпущен под залог. Приговор обоим будет вынесен позднее, и судье предстоит решить, будет ли Куртадж госпитализирован или отпущен под надзор.
Если крупную IT компанию взламывают с помощью тв-стика, то это в принципе огромный повод для насмешек
А есть ссылка на источник?
Небось сами копы попросили показать как он это делает, он и показал)))
Значит берёте пульт, срёте на него и вуаля, компания взломана. Копы посмеялись, принесли попкорн и сказали: А теперь давай настоящую инструкцию.
Что-то они совсем уж лузеры - ни с кого выкуп не получили, имена их неизвестны, еще и под суд пойдут.
Крупнейшую кампанию взламывает школьник.. я думаю это всё что нужно знать о Rockstar. И хоть бы один раз они сделали отсылку в своих играх на людей которые их вечно взламывают - ни одного. Ни самоиронии, ни нормальный ремейков и ремастеров, ни нормальных сюжетов.. Хоть что то вы делать умеете?
Ну, не так давно добавили новые автомобили в ГТА Онлайн. Да этого... дай подумать, кажется добавили еще самолет туда же, а что еще надо? Сюжеты? Скажешь тоже, игроки хотят фармить ограбления по кругу чтобы накопить на новое барахло в игре
Да кому они нужны ограбления эти? Если только раз пройти для галочки(и то пати нужно, а с рандомами проходить не варик), все уже давно накрутили себе бабло читами или заказали раскрутку акка... В этой игре отродясь толкового античита не было, в каждой сессии добрая треть людей, а то и половина на читах гоняет. Я вообще удивляюсь,что кто то ещё донатит туда на карточки Шарк, покупая внутреигровые баксы за реал в стиме...
Не каждый хочет сидеть в ожидании, что однажды могут все накрученное забрать. Да и передавать кому то логин и пароль это дело такое, крайне сомнительное, так что продажи карточек все еще работают. Другое дело что баланса нет, совсем. Но тот кого это напрягает уже давно бросил игру, остались только всеядные
Наоборот бы студия подсуетилась , изабрала бы его к себе на работу) в чём сложности!?
Нормально, чё! "подросток 18 лет". А судьи кто!? "Молодые люди 50 с небольшим!?"
Ты думаешь он читал копипастную новость? просто выложил и забыл
лол кек
Чувак молодец 👍
Хорош
мда, малолетние идиёты.
нет чтобы сидеть тихо, как мышки под веником, так надо было выделываться.
довыделывались, чо
Отень зайь