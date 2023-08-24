Подросток, ответственный за взлом GTA 6, сделал это в отеле, куда полиция поместила его после ареста за другой взлом ©

Суд в Великобритании установил, что 18-летний подросток из Оксфорда Арион Куртадж входил в состав хакерской группы Lapsus$, ответственной за взлом ряда технологических компаний, включая Nvidia и Rockstar Games. В результате этих взломов произошла утечка видеороликов из готовящейся к выходу игры Grand Theft Auto 6, которую компания Rockstar еще не представила официально, и суд узнал, что Куртадж передал ролики из отеля, будучи уже освобожденным под залог после ареста за другой взлом.

Судебный процесс проходил в Southwark Crown Court и длился семь недель. Присяжным было предложено определить, несет ли Куртадж ответственность за инкриминируемые ему действия, а не то, были ли они совершены с преступным умыслом. Судья признал Куртаджа неспособным предстать перед судом после обследования психиатрами, поэтому обвиняемый не давал показаний.

Присяжные признали Куртаджа виновным по всем 12 пунктам обвинения (через Bloomberg). Наряду с этим 17-летний подросток, имя которого не может быть названо в силу его возраста, признал себя виновным по двум обвинениям в хакерстве, был признан виновным по другому обвинению и оправдан по еще двум.

Пара познакомилась в Интернете, после чего начала заниматься хакерством в июле 2021 года. 1 августа 2021 года Lapsus$ атаковал телекоммуникационные компании BT и EE, требуя выкуп в размере 4 млн. долларов. Выкуп не был выплачен, но данные SIM-карт были использованы для кражи криптовалюты на сумму 100 тыс. фунтов стерлингов с привязанных к ним кошельков.

Оба хакера были арестованы 22 января 2022 года и отпущены на свободу до проведения дальнейшего расследования. Они продолжили заниматься хакерством, и в феврале 2022 года выяснилось, что они причастны к успешной атаке Lapsus$ на компанию Nvidia. Группа похитила и слила внутренние данные Nvidia, угрожая выдать еще больше, если не будет заплачен выкуп. Эта атака была направлена на сотрудников Nvidia: они звонили по телефону и отправляли смс-сообщения поздно вечером.

Вскоре после этого Куртадж был разоблачен конкурентами, после чего оба хакера были повторно арестованы 31 марта 2022 года. Из-за опасений за свою безопасность в связи с доксингом Куртадж был помещен полицией в отель и освобожден под залог, в том числе под запрет на доступ в Интернет.

Именно здесь Куртадж был вовлечен в хакерскую атаку на Rockstar Games (как сообщала BBC). Во время этой атаки Куртадж разместил в Slack (система обмена сообщениями для всей компании) сообщение: "Я не сотрудник Rockstar, я злоумышленник". Он заявил, что у него есть все данные для Grand Theft Auto 6 и что если Rockstar не выйдет на связь в течение 24 часов, то он "начнет раскрывать исходный код". Затем на форуме GTA пользователем TeaPotUberHacker были выложены 90 роликов из игры.

Позднее при обыске гостиничного номера Куртаджа полиция обнаружила в телевизоре Amazon Fire Stick, смартфон, клавиатуру и мышь - все, что позволяло ему выходить в Интернет. Или, как выразилось обвинение, Куртадж был "пойман с поличным". Он был немедленно повторно арестован и заключен под стражу до суда.

Масштаб успеха Lapsus$ не вызывает сомнений, но методы, которые она использовала, были в равной степени как классическими мошенническими, например, фишинг сотрудников, так и собственно хакерскими. Прокуроры назвали их "цифровыми бандитами" и особо отметили публичное празднование группой своей работы и то, как впоследствии взломанные объекты подвергались насмешкам и угрозам. По словам ведущего барристера обвинения Кевина Барри, Куртадж и его товарищи по Lapsus$ демонстрировали "подростковое желание показать два пальца тем, на кого они нападают".

Ни одна из взломанных компаний не призналась публично, что платила Lapsus$ какой-либо выкуп, и неизвестно, сколько денег группа заработала на своей деятельности. Предполагается, что члены Lapsus$ остаются на свободе. В октябре 2022 г. бразильская полиция арестовала человека, предположительно входившего в состав группы, однако впоследствии не сообщала, были ли предъявлены обвинения или будут предъявлены.

Куртадж заключен под стражу, а 17-летний подросток выпущен под залог. Приговор обоим будет вынесен позднее, и судье предстоит решить, будет ли Куртадж госпитализирован или отпущен под надзор.