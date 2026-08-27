Подстава века от Rockstar: Контент-мейкер узнал о своей роли в GTA VI благодаря CyberLeek и пришёл в ярость

Новый скандал вокруг утечек Grand Theft Auto VI разгорается вокруг контент-мейкера Дилана Джеймса, который неожиданно узнал подробности о своём участии в игре благодаря материалам, опубликованным CyberLeek.

Джеймс отреагировал на ситуацию в X, написав:

Благодаря CyberLeek он узнал, что Rockstar поступила с ним несправедливо в GTA 6.

Как позже рассказал сам Джеймс в интервью телеканалу ABC, ранее с ним связалась Rockstar Games и предложила принять участие в создании Grand Theft Auto VI в качестве NPC. Контент-мейкер согласился на предложение и стал частью проекта, однако подробности о своём персонаже он узнал уже после появления в сети материалов CyberLeek.

В интервью телеканалу ABC Дилан Джеймс рассказал о том, каким оказался его персонаж в Grand Theft Auto VI:

По словам Дилана Джеймса, в GTA VI его персонаж представлен как мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации, оказывающий интимные услуги другим мужчинам. На его одежде также присутствует надпись, недвусмысленно указывающая на ориентацию и род занятий персонажа.

Таким образом, Джеймс рассчитывал увидеть результат своего участия в GTA VI совсем в другом контексте, однако обнаружил, что Rockstar использовала его образ для создания довольно специфического NPC. Именно это, судя по его реакции, и стало причиной недовольства контент-мейкера.

Пользователи начали обсуждать, насколько корректно Rockstar поступила с человеком, согласившимся принять участие в создании игры, если он действительно не знал заранее, каким окажется его персонаж.

Особый интерес вызвал тот факт, что Джеймс узнал об этом не от самой Rockstar, а благодаря утечке CyberLeek. Получается парадоксальная ситуация: незаконно опубликованные материалы Grand Theft Auto VI раскрыли участнику разработки подробности его собственного персонажа раньше официального релиза игры.