Похоже, что утечки о GTA 6 от Cyberleek действительно закончились мошенничеством с криптовалютой на 250 000 долларов

Cyberleek, похоже, отступил после того, как заработал 250 000 долларов на криптовалютном рынке, используя неофициальные трейлеры GTA 6.

Как сообщает издание Kotaku, журналист Vice Cit, специализирующийся на форумах GTA, расследовал криптовалютную деятельность Cyberleek и недавно сообщил, что 27 августа он перевел около 250 000 долларов на четыре разных кошелька.

Это не та утечка, что была в 2022 году. Все было спланировано и осуществлено очень тщательно, чтобы заработать как можно больше денег, — пишет Vice Cit.

Финансовые механизмы, которые были использованы, немного отличаются от типичных схем обмана на криптовалютных биржах. В данном случае 270 миллионов резервных монет были, по всей видимости, сожжены, чтобы повысить доверие трейдеров и позволить монете продолжать накапливать комиссию за транзакции, а не проданы до того, как ее стоимость упадет. Тем не менее в итоге это привело к пампингу и дампингу, и Cyberleek постарался выйти из игры, пока не стало слишком поздно.

Это определенно было сделано для того, чтобы криптокиты поверили в возможность торговли этой монетой, и способствовало резкому росту ее цены и рыночной капитализации за последние несколько дней. Вместо того чтобы мошенничать с монетой, CyberLeek решила зарабатывать на комиссиях за транзакции при покупке и продаже монеты, — объясняет Vice Cit.

С самого начала человек или группа людей, стоящих за проектом Cyberleek, использовали утечки о GTA 6 для продвижения собственной криптовалюты с помощью QR-кодов и ссылок с водяными знаками. Теперь, когда стоимость этой криптовалюты упала ниже плинтуса, нет смысла продолжать этот обман.

В последней утечке о GTA 6 в сеть попали более четырёх минут пролога с участием главной героини Люсии. Это стало поводом для самого громкого и отчаянного призыва Cyberleek:

Цена торгового объёма — это то, как CL измеряет вашу поддержку. CL не выживет без поддержки. Решать вам.

Возможно, это не случайное совпадение, что этот очевидный «откат» произошел именно сейчас, когда все гадают, как посмотреть расширенный обзор GTA 6. Возможно, Cyberleek понял, что дело пахнет жареным, и начал опасаться разоблачения, поскольку Take-Two усиливает расследование утечек, или предвидел снижение интереса и объема торгов, поскольку анонс игры на Netflix отвлек внимание от утечек.