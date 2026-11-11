Похоже, что в GTA 6 на Xbox Series X|S будет реализована поддержка AMD FSR 4.1.2

Анализ данных предзагрузочной версии GTA 6 указывает на то, что игра может поддерживать AMD FSR 4.1.2 на Xbox Series X|S. Речь идет о новой версии технологии масштабирования изображения, которая недавно стала доступна для консолей Microsoft.

Официального подтверждения пока нет, однако, как сообщает известный инсайдер Tex2, в файлах игры были найдены следы, указывающие на поддержку этой технологии — той самой, что была недавно добавлена ​​в комплект средств разработки (GDK) для Xbox Series X|S.

В частности, речь идет о двух файлах библиотек: `amd_fidelityfx_loader_xbox.dll` и `amd_fidelityfx_upscaler_xbox.dll`. Эти названия совпадают с теми, что использует Microsoft при интеграции FSR 4.1.2 в GDK (комплект средств разработки для Xbox).

Разумеется, это ещё не окончательное подтверждение, но вполне вероятно, что такой крупный проект, как GTA 6, станет одной из первых игр, использующих AMD FSR 4.1.2 на Xbox Series X|S. Ожидается, что данная технология позволит заметно улучшить качество изображения и повысить производительность на консолях Microsoft.

Упоминание было обнаружено при сопоставлении с именами файлов, используемыми в демонстрационном примере FSR 4.1.2 для комплекта разработки Xbox. В документации прямо упоминается библиотека `amd_fidelityfx_loader_xbox.dll`, что дает основания полагать, что GTA 6 также использует эту систему. Однако по названию файла невозможно точно определить, какая именно версия технологии масштабирования от AMD используется. Впрочем, учитывая новизну рассматриваемого проекта, вполне вероятно, что речь идет именно о самой актуальной версии.

Вчера компания Rockstar Games опубликовала ряд новостей о GTA 6. В частности, было подтверждено, что на консолях игра будет работать с частотой 30 кадров в секунду, при этом на PS5 Pro предусмотрены улучшения благодаря использованию технологий PSSR и трассировки лучей.

Отсутствие упоминаний FSR 4 в контексте версии для Xbox ещё не означает, что эта технология там не используется. Стоит учесть, что Rockstar Games предоставляет довольно скудную информацию о версии игры для консолей Microsoft — что, вероятно, связано с маркетинговыми соглашениями, заключёнными с Sony.