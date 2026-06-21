Похоже, GTA 6 станет одной из самых дорогих игр Rockstar: в сеть утекли возможные цены сразу на пять изданий

Французский ритейлер Fnac раньше времени опубликовал страницы сразу пяти версий Grand Theft Auto VI, что может раскрывать стоимость будущих изданий игры до официального старта предзаказов.
На сайте магазина появились загадочные позиции под названиями RS1, RS2, RS3, RS4 и RS5 с датой выхода 19 ноября 2026 года. Хотя прямого упоминания GTA 6 нет, многие игроки уверены, что речь идёт именно о новом блокбастере Rockstar Games.
Если информация окажется достоверной, базовая версия игры обойдётся в €89,99, а стоимость остальных изданий составит €99,99, €109,99, €119,99 и €199,99. Таким образом, самое дорогое издание может стоить более чем в два раза дороже стандартного.
Пока Rockstar и Take-Two официально не раскрывали цены, поэтому к утечке стоит относиться с осторожностью. Тем не менее публикация появилась всего за несколько дней до открытия предзаказов, что делает её особенно правдоподобной.
Окончательно подтвердить или опровергнуть информацию компания сможет уже 25 июня, когда стартуют предзаказы GTA 6. Именно тогда станет ясно, действительно ли Rockstar готовится поднять ценовую планку для одного из самых ожидаемых релизов поколения.
Помню времена, когда за 50 баксов ты получал огромную коробку с диском, толстенным бумажным мануалом, картой штата из ткани и кучей бонусов. А сейчас за 90 евро тебе предлагают просто скачать 150 гигабайт цифрового кода, который еще и лагать на релизе будет. И ладно бы это была готовая игра, но зная современные тренды, нас ждет куча патчей первого дня. Я, пожалуй, повременю с предзаказом. Пусть сначала покажут реальный геймплей на PS5, а не отрендеренные трейлеры. Покупать кота в мешке за такие бабки себя не уважать.
Не важно сколько стоит , придется покупать это же GTA
Без Denuvo - $0.
Хз- это одна из немногих игр, на ценник которой я даже не буду смотреть - оформлю предзаказ. Просто чекните , сколько вы потратили на распродажах в Стиме на игры, которые никогда не запустите. А ГТА это очередная веха в истории игропрома- и я предпочту быть к ней причастным, нежели смотреть на Ютубе или убого под каждым постом об игре писать о том, что мне совершенно наплевать на нее
Думаю не стоить этому верить, дождемся 25 июня и там увидим цены