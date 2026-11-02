Похоже к выходу GTA 6 выпустят коллекцию кроссовок Nike совместно с брендом Трэвиса Скотта

По мере приближения релиза Grand Theft Auto 6 компания Rockstar Games расширяет масштабы рекламы проекта далеко за пределы игровой индустрии. По данным инсайдеров, разработчики объединились с корпорацией Nike и брендом уличной одежды Cactus Jack рэпера Трэвиса Скотта для выпуска целой линейки кроссовок и одежды в стиле ожидаемого экшена.

Сообщается, что основой для коллаборации станет классический дизайнNike Air Force 1 Low, а розничная стоимость одной такой пары составит $130. По данным источников, модель выйдет сразу в трех цветовых решениях, вдохновленных неоновой палитрой Вайс-Сити: черно-розовом, бело-розовом и комбинированном разноцветном варианте.

Издание Sole Retriever подтвердило эти сведения, добавив, что помимо обуви также готовится колекция одежды по мотивам GTA 6. Кроме того, в рамках продвижения игры ожидается отдельная коллаборация с баскетбольным клубом НБА Miami Heat.

Предполагается, что старт продаж кроссовок состоится 19 ноября 2026 года — одновременно с мировым релизом самой игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.