Поиск новых городов в GTA 6 продолжается, последняя теория кажется очень правдоподобной

Главным событием последних нескольких дней стал выход первого трейлера Grand Theft Auto VI, последней части хитовой серии Rockstar Games. Фанаты бросились анализировать каждый кадр этого трейлера. Не исключено, что один из них раскрывает следующий город, который мы посетим в ходе игры.
Официально подтвержден только Вайс-Сити, но известно, что в ходе игры мы посетим и другие места. Один из фанатов заметил в трейлере элементы, позволяющие предположить, что мы также посетим вымышленную версию Тампы.
Города в серии Grand Theft Auto вымышлены, но они основаны на реальных городах, и разработчики приложили немало усилий, чтобы воссоздать знакомые места. Фанат с ником mylord нашел в трейлере виды, которые, судя по всему, основаны на Тампе.
В первой сцене трейлера мы видим, как машины проезжают по мосту. Его форма, а также другие элементы декораций, такие как специфические башни с линиями электропередач, похоже, смоделированы по образцу Тампы.
Все это выглядит убедительно, а сама Тампа, расположенная во Флориде, была бы естественным местом для дополнительного города в Grand Theft Auto VI.
Наглядное пособие как подписаться на новости по игре и через 3 минуты отписаться, щас столько бесполезного дерьма будут постить ппц
Терпи, это теперь следующие два года будет, до релиза.
И это только первый трейлер
Не понимаю вашей реакции.Мне именно все очень интересна,любая крупица.По крайней мере в течение этой недели,уж очень долго мы ждали 6часть.Потом наверное вплоть до выхода игры я буду интересоваться новостями весьма умерено.А сейчас натуральный праздник,какие могут быть ограничения.
полностью поддерживаю, игры в помине нет, какой то всратый ролик показали, мода сейчас такая, показывать переваренный и выдавать за геймплей, ни игровой процесс, ни толком саму игру, а чисто рендер видео, еще и предзаказы оформляют. любители шумерских разборов каждого ролика это отдельный вид искусства пожирать, теории настроят, настроятся на одну игру, а потом после выхода будут жаловаться что какая то дичь вышла, да и не известно, выйдет ли вообще)
Круто, знакомая как раз в Тампе живет уже 7 лет как. Интересное совпадение)
Группа сыщиков анализаторов ждала своего часа, высасывание новостей из задротного разбора трейлера будет теперь на потоке
Нужно создать фильтр, чтобы новости из ГТА 6 не высвечивались, потому что сегодня 2й день после трейлера , а уже тошнит от ГТА новостей)))
10 лет полного информационного вакуума по игре: «Ой, когда ж уже хоть что-то стоящее появится по игре, хоть какая-то правдивая информация, ну сколько можно уже, сколько нам ждать ещё?»
Выходит трейлер спустя 10 лет, в котором полно всяких деталей и настоящей информации: «Ой, как же надоели новости по GTA 6, тошнит от неё, хочу дальше в вакууме сидеть, ведь не насиделся же ещё за 10 лет»
Потом, когда GTA 6 станет обыденностью, снова начнёте ныть на тему того, что годы идут, а до сих пор нет ни одной новости касательно GTA 7. А как только они появятся, нытьё не прекратится, будете потом скулить из-за обилия новостей, которых вроде как сами же и ждали. Это какой-то необъяснимый кринж.
Та пусть хоть в 2030 выходит, выйдет поиграю, а обсасывать каждый кирпич в трейлере и постить везде, к чему и зачем?
Увидел трейлер, понравилось, всё жду, к чему постить одну и ту же дичь по 1000000 раз?
Уже стримеры банят на стримах за вопрос Ты видел Трейлер ГТА 6 🤣🤣🤣
Фанаты десятилетие ждали этого момента, естественно, они теперь каждый кадр будут обсасывать в поисках новых деталей. Я вот не всё заметил в трейлере, что мне хотели показать, поэтому несколько разборов помогли мне найти новые детали. Мне интересно изучать новую игру, как и многим. Или после такого ажиотажа и эпохального события, взорвавшего интернет, в нём должна быть тишь и благодать? Если ты к этому равнодушен, то это не значит, что все должны быть равнодушны.