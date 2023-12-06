Поиск новых городов в GTA 6 продолжается, последняя теория кажется очень правдоподобной

Главным событием последних нескольких дней стал выход первого трейлера Grand Theft Auto VI, последней части хитовой серии Rockstar Games. Фанаты бросились анализировать каждый кадр этого трейлера. Не исключено, что один из них раскрывает следующий город, который мы посетим в ходе игры.

Официально подтвержден только Вайс-Сити, но известно, что в ходе игры мы посетим и другие места. Один из фанатов заметил в трейлере элементы, позволяющие предположить, что мы также посетим вымышленную версию Тампы.

Города в серии Grand Theft Auto вымышлены, но они основаны на реальных городах, и разработчики приложили немало усилий, чтобы воссоздать знакомые места. Фанат с ником mylord нашел в трейлере виды, которые, судя по всему, основаны на Тампе.

В первой сцене трейлера мы видим, как машины проезжают по мосту. Его форма, а также другие элементы декораций, такие как специфические башни с линиями электропередач, похоже, смоделированы по образцу Тампы.

Все это выглядит убедительно, а сама Тампа, расположенная во Флориде, была бы естественным местом для дополнительного города в Grand Theft Auto VI.