Показ геймплея GTA 6 привлек 3,9 млн зрителей и признан крупнейшим игровым стримом 2026 года

По данным Stream Charts, расширенная презентация Grand Theft Auto 6 от Netflix установила рекорд года в игровой индустрии, собрав на пике 3,9 млн одновременных зрителей. Показ геймплея от Rockstar Games транслировали 9 тысяч стримеров, а суммарное время просмотров превысило 5,2 млн часов.

Проект обошел крупнейшие летние шоу: Summer Game Fest (3,8 млн зрителей), а также июньские презентации Nintendo Direct и State of Play. Основная часть аудитории выбрала Twitch — 44% от общего времени просмотров. YouTube привлек 34,8%, а платформа Kick — 20,2%.

Любопытный факт: самый высокий пик индивидуальной аудитории зафиксировал испанский стример Хуан Альберто «IlloJuan» Гарсия — 233,5 тысячи одновременных зрителей. В тройку лучших также вошли Rubius (191 тыс.) и IShowSpeed (177,8 тыс.).

Выход GTA 6 запланирован на 19 ноября для консолей PS5 и Xbox Series X|S.