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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 112 оценок

Показ геймплея GTA 6 привлек 3,9 млн зрителей и признан крупнейшим игровым стримом 2026 года

Gruz_ Gruz_

По данным Stream Charts, расширенная презентация Grand Theft Auto 6 от Netflix установила рекорд года в игровой индустрии, собрав на пике 3,9 млн одновременных зрителей. Показ геймплея от Rockstar Games транслировали 9 тысяч стримеров, а суммарное время просмотров превысило 5,2 млн часов.

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Проект обошел крупнейшие летние шоу: Summer Game Fest (3,8 млн зрителей), а также июньские презентации Nintendo Direct и State of Play. Основная часть аудитории выбрала Twitch — 44% от общего времени просмотров. YouTube привлек 34,8%, а платформа Kick — 20,2%.

Любопытный факт: самый высокий пик индивидуальной аудитории зафиксировал испанский стример Хуан Альберто «IlloJuan» Гарсия — 233,5 тысячи одновременных зрителей. В тройку лучших также вошли Rubius (191 тыс.) и IShowSpeed (177,8 тыс.).

Выход GTA 6 запланирован на 19 ноября для консолей PS5 и Xbox Series X|S.

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Индустрия 463
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Комментарии:  19
Ваш комментарий
CTPAuDEP

А тут некоторые заявляли

умора.

9
Great-heartedElio

Обосраться и не встать! Сцуко, просто водопад бесполезной информации

6
Lyс

А сливы прекратились в тот же день. И это совсем не странно

4
QuerulousLytton

Как мухи.

3
Dunovo

Важна не обертка,а начинка…

2
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