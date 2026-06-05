Поклонник Grand Theft Auto 6 следит за штаб-квартирой Rockstar в поисках намёков на новый трейлер

Пока Rockstar хранит молчание, поклонники GTA 6 продолжают искать намёки буквально во всём. Пользователь Reddit решил подойти к вопросу с научной точки зрения и начал отслеживать активность возле офиса студии.

Энтузиаст ведёт учёт автомобилей на парковке Rockstar, фиксирует время их появления и даже оценивает примерную стоимость машин. По его мнению, рост числа дорогих автомобилей в вечерние часы может указывать на присутствие руководства компании и подготовку к важным анонсам — например, третьему трейлеру GTA 6.

Однако этим расследование не ограничивается. Ранее автор утверждал, что установил неподалёку от штаб-квартиры Rockstar оборудование для мониторинга уровня шума возле переговорных комнат, рассчитывая определить моменты, когда там проходят крупные совещания. Позже он сообщил, что аппаратура бесследно исчезла.

Несмотря на это, фанат не собирается останавливаться. Следующим этапом своего расследования он называет измерение уровня кислорода рядом со зданием, чтобы косвенно оценивать количество людей, находящихся внутри офиса.

Сам автор уверен, что недавний всплеск активности на парковке свидетельствует о скором выходе нового трейлера GTA 6. Впрочем, большинство пользователей Reddit воспринимают его теории скорее как забавный пример того, насколько сильно фанаты ждут любую новую информацию об игре.