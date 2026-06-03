Поклонники Grand Theft Auto 6 увидели намёк на скорые новости от Rockstar

Rockstar Games внесла небольшое, но заметное изменение в свой официальный Discord-сервер, которое сразу привлекло внимание поклонников Grand Theft Auto 6. Разработчики выделили канал, посвящённый игре, в отдельную категорию под названием GTA 6, чего ранее не было.

На первый взгляд изменение выглядит незначительным, однако фанаты считают его очередным признаком того, что студия активно готовится к релизу игры. Некоторые пользователи сначала даже решили, что канал исчез, поскольку новая категория не отображалась без включения функции показа всех каналов.

Пока никаких дополнительных анонсов или материалов Rockstar не опубликовала. Тем не менее многие предполагают, что реорганизация сервера может быть связана с подготовкой к открытию предзаказов или выходу третьего трейлера GTA 6. Ожидается, что после появления новых материалов активность в канале резко возрастёт, поэтому разработчики могли заранее подготовить инфраструктуру для общения сообщества.