Поклонники Grand Theft Auto 6 увидели намёк на скорые новости от Rockstar

Rockstar Games внесла небольшое, но заметное изменение в свой официальный Discord-сервер, которое сразу привлекло внимание поклонников Grand Theft Auto 6. Разработчики выделили канал, посвящённый игре, в отдельную категорию под названием GTA 6, чего ранее не было.
На первый взгляд изменение выглядит незначительным, однако фанаты считают его очередным признаком того, что студия активно готовится к релизу игры. Некоторые пользователи сначала даже решили, что канал исчез, поскольку новая категория не отображалась без включения функции показа всех каналов.
Пока никаких дополнительных анонсов или материалов Rockstar не опубликовала. Тем не менее многие предполагают, что реорганизация сервера может быть связана с подготовкой к открытию предзаказов или выходу третьего трейлера GTA 6. Ожидается, что после появления новых материалов активность в канале резко возрастёт, поэтому разработчики могли заранее подготовить инфраструктуру для общения сообщества.
Ну назуй эта гта нужна, когда выходит мв4? Про гта ваще все забудут когда выйдет мв4 у которой онлайн будет 500к+ на старте. Даже тот же бонд уже успешнее гта
Ваще НАСРАТЬ!
Я вот прям уверен , что эти пресловутые "поклонники\фанаты" которые в каждом пердячем паре видят намёки на трейлеры , ничего общего с геймерами не имеют , а являются хайпожорными журналюгми. Эти вбросы наоборот уже отторгают от игры .Проще говоря : заипали.
Трейлер если покажут - интересно, а просто какая-нибудь текстовая новость - такое себе.
Да сколько можно одно и тоже(00 если бы да кабы.