Поклонники, узнав о разработке GTA 6 и ее сценаристах, стали нервничать и даже пригрозили отказаться от игры

Недавнее решение Rockstar сделать GTA более инклюзивной может иметь неприятные последствия, особенно после того, как фанаты бойкотируют ее решения.
Фанаты обеспокоены недавними отчетами о GTA 6. Rockstar, похоже, пропагандирует меньшинство, сознательно смягчая его, чтобы игра казалась более инклюзивной. Фанаты обеспокоены тем, что это может отвлечь от сути игры GTA, которая стала символом того, чтобы выставлять всех дураков одинаково, без дискриминации.
Фанаты даже угрожают бойкотировать игру из-за недавних отчетов о комнате сценаристов. Насмешки являются неотъемлемой частью вселенной игры, подобно South Park. Люди не готовы принять игру, которая является всего лишь оболочкой ее былой славы.
Согласно недавнему отчету Bloomberg, Rockstar попросила своих авторов быть «менее грубыми» по отношению к трансгендерным людям и другим меньшинствам, что противоречит сути игры.
Важным аспектом жизни является инклюзивность и уважение ко всем. Однако, когда дело касается искусства или развлечений, а точнее, повествования, важно отдать должное миру, в котором разворачивается ваша история. Точно так же криминальный мир GTA не дает оснований для снисхождения к кому-либо.
Услышав об этом недавнем отчете, фанаты готовы бойкотировать игру. Они считают, что GTA 6 не отдает должное своему миру, а скорее падает в пучину общественного давления. Игра все еще находится в стадии разработки и постоянно развивается, что может привести к переносу даты ее выхода.
Сказав это, этот недавний отчет следует воспринимать с долей скепсиса, поскольку степень реализации этого текущего изменения все еще не ясна, и Rockstar, похоже, как обычно, хранит молчание по этому вопросу.
Прекрасно быть уважительным к каждому человеку из каждого сообщества, независимо от его образа жизни. Однако, когда имеешь дело с нишевым миром, нужно отдавать должное его вселенной, иначе честность мира не сможет построить связь с аудиторией.
А я не идентифицирую представителей ЛГБТ как людей
ЛГБТ это черти рогатые в обличии. Их нельзя никак индетифицировать, а только говорить что это чертилы загрезняющий чистый светлый и натуральный мир
Короче и точнее не выразиться.
Ну их конечно можно так гнобить, но лучше идентифицировать их как людей, точнее как вид людей отдельный, научно их как то классифицировать. Это ведь фактически так, эти больные уже давно сформировали отдельный подвид. Во, точно. Подвид людей "ГОМО" сапиенс
Ну да, потому что у людей всего два пола, а если кто-то себя идентифицирует, как-то по другому, то он в принципе не подпадает под понятие человек.
Я понимаю источник твоих мыслей - отвращение. Сам его испытываю. Но реально это люди. Которых нужно уничтожать. Вместе с теми кто на решение этой проблемы подругому смотрит
Если в игре можно будет расстреливать всех представителей ЛГБТ и разноцветных феминисток, то меня все устраивает.
Как в рдр2 фэмок кродилам кидали) но если не сделают как гей тони, а его нельзя было замочить в 4 части
Да гей Тони найс чел. Вполне харизматичный персонаж. К нему вопросов нет.
А тебя то не заденет?))))
Так он вроде даже геем не был, просто косил под такового, что бы получать преференции для своего клуба и лутать зелёных президентов, по крайне мере сложилось такое впечатление и крамола данного ДЛС была как раз в том, что прошареный чел прогревает "прогрессивное общество" используя его же больные заскоки.
Rockstar решила повторить успех перезапуска Saints Row.
Это не проблема! Пусть разработчики сами в нее и будут играть. А я лучше ГТА4 перепройду, Одну из лучших игр серии по сюжету и атмосфере. Благо она у меня лежит на DVD-издании и без вырезанных радиостанций!
Я сильно сомневаюсь, что это решение - недавнее. Цикл разработки игр таков, что подобные решения принимаются на раннем этапе.
А кто-то сомневался что будет именно так?
А кто сказал что будет так? Может и ничего не будет, игра еще не вышла даже. Как выйдет там и видно уже будет. Зачем раньше времени начинать что то выдумывать то?
поздно уже
Ебит воды в тексте
сюжет гвна и саму угта 5 которая технологически хуже четвертой съели вот вам и результат на понижение
в чем она хуже?
раз не играл в четвертую то о сюжете не канонном для гта в угта 5 я даже и говорить не буду тут нужно концепцию предыдущих частей понимать… а чем технологически лучше на видяшку хотя бы посмотри тут частично показано чем
Запомни. Wolfenstein - шиз этого сайта. Он выдает конченое мнение и обсерает все нормальное. Просто избегай общения с ним.
Я открою страшную тайну, но в реальной жизни эффект как раз будет ближе к пятой части, а не к четвёртой.
Не буду спорить, может он и шиз, но в чем, конкретно сейчас, он не прав? В том, что 5 хуже 4 и так все знают. Wolfenstein даже видео приложил, где наглядно показано всё, но правильно, зачем объективные доводы приводить, можно просто накидать и все схавают.
Игра еще не вышла, а они уже бойкотировать собрались, дождитесь для начала выхода, а там уже видно будет как игра
Если её не бойкотировать сейчас, потом уже поздно будет.
Игра не вышла, с чего вы решили что это будет там? Ну а если и правда будет, что мешает пропустить просто игру и не играть если не нравится. Из за игр еще какие то бойкоты устраивать
Щас бы пропускать игру десятилетия, от именитой студии...
Опять бешеная нервосеть бесится. // Александр Ковалёв
Хорошо, что я в любом случае даже и не планировал покупать данный продукт.Жаль,что за 5 денежку нельзя вернуть - было бы вообще топ.
Опять Джейсон Шраер вякнул херню для отчета, а раздули такую новость
Не похоже, учитывая общее положение дел. Но конечно все в итоге по выходу ясно будет. Уповаем на Трампа
Сделайте по умному
Вставьте повестку после 4 часов сюжета и игру нельзя будет вернуть. Вауля)
Что и требовалось доказать...
Теперь будут трансы в игре ? // Александр Шишкин
Мне, кажется, большинство покупателей все равно будет запускать только мультиплеер
Сделали бы лучше ремастер на новом движке Сен-Андреса. Я бы поиграл.
Ждём очередного громкого падения легендарной студии.
ПРИГРОЗИЛИ, АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХА, ПРИГРОЗИЛИ
ой боже, ну клоуны, самые первые полетят скорее с работы отпрашиваться, чтобы самыми первыми успеть сделать предзаказ ультимейт делюкс бандл ол инклюдед не лох эдишн на ПЛЭЙСТЕЙШОН 5, на которой, я напоминаю, как в недавнешнем суде с майкрософт они ДОКАЗАЛИ, что у них нет и никогда не было эксклюзивов. База.
Ну если задача игры описать современное общество, в чем проблема? Как говорится, что на витрине, то и в магазине. Тотальное лицемерие и подмена ценностей это неизбежный элемент нынешнего общества
Проблема в том, что GTA всегда высмеивала современное общество, а не описывала его.
У фанатах вечное ПМС. Что не скажи, их сразу дёргает как нариков.