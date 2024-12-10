Поклонники, узнав о разработке GTA 6 и ее сценаристах, стали нервничать и даже пригрозили отказаться от игры

Недавнее решение Rockstar сделать GTA более инклюзивной может иметь неприятные последствия, особенно после того, как фанаты бойкотируют ее решения.

Фанаты обеспокоены недавними отчетами о GTA 6. Rockstar, похоже, пропагандирует меньшинство, сознательно смягчая его, чтобы игра казалась более инклюзивной. Фанаты обеспокоены тем, что это может отвлечь от сути игры GTA, которая стала символом того, чтобы выставлять всех дураков одинаково, без дискриминации.

Фанаты даже угрожают бойкотировать игру из-за недавних отчетов о комнате сценаристов. Насмешки являются неотъемлемой частью вселенной игры, подобно South Park. Люди не готовы принять игру, которая является всего лишь оболочкой ее былой славы.

Согласно недавнему отчету Bloomberg, Rockstar попросила своих авторов быть «менее грубыми» по отношению к трансгендерным людям и другим меньшинствам, что противоречит сути игры.

Важным аспектом жизни является инклюзивность и уважение ко всем. Однако, когда дело касается искусства или развлечений, а точнее, повествования, важно отдать должное миру, в котором разворачивается ваша история. Точно так же криминальный мир GTA не дает оснований для снисхождения к кому-либо.

Услышав об этом недавнем отчете, фанаты готовы бойкотировать игру. Они считают, что GTA 6 не отдает должное своему миру, а скорее падает в пучину общественного давления. Игра все еще находится в стадии разработки и постоянно развивается, что может привести к переносу даты ее выхода.

Сказав это, этот недавний отчет следует воспринимать с долей скепсиса, поскольку степень реализации этого текущего изменения все еще не ясна, и Rockstar, похоже, как обычно, хранит молчание по этому вопросу.

Прекрасно быть уважительным к каждому человеку из каждого сообщества, независимо от его образа жизни. Однако, когда имеешь дело с нишевым миром, нужно отдавать должное его вселенной, иначе честность мира не сможет построить связь с аудиторией.