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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 786 оценок

Поклонники, узнав о разработке GTA 6 и ее сценаристах, стали нервничать и даже пригрозили отказаться от игры

Serious Ash
Новости

Недавнее решение Rockstar сделать GTA более инклюзивной может иметь неприятные последствия, особенно после того, как фанаты бойкотируют ее решения.

Фанаты обеспокоены недавними отчетами о GTA 6. Rockstar, похоже, пропагандирует меньшинство, сознательно смягчая его, чтобы игра казалась более инклюзивной. Фанаты обеспокоены тем, что это может отвлечь от сути игры GTA, которая стала символом того, чтобы выставлять всех дураков одинаково, без дискриминации.

Фанаты даже угрожают бойкотировать игру из-за недавних отчетов о комнате сценаристов. Насмешки являются неотъемлемой частью вселенной игры, подобно South Park. Люди не готовы принять игру, которая является всего лишь оболочкой ее былой славы.

Согласно недавнему отчету Bloomberg, Rockstar попросила своих авторов быть «менее грубыми» по отношению к трансгендерным людям и другим меньшинствам, что противоречит сути игры.

Важным аспектом жизни является инклюзивность и уважение ко всем. Однако, когда дело касается искусства или развлечений, а точнее, повествования, важно отдать должное миру, в котором разворачивается ваша история. Точно так же криминальный мир GTA не дает оснований для снисхождения к кому-либо.

Услышав об этом недавнем отчете, фанаты готовы бойкотировать игру. Они считают, что GTA 6 не отдает должное своему миру, а скорее падает в пучину общественного давления. Игра все еще находится в стадии разработки и постоянно развивается, что может привести к переносу даты ее выхода.

Сказав это, этот недавний отчет следует воспринимать с долей скепсиса, поскольку степень реализации этого текущего изменения все еще не ясна, и Rockstar, похоже, как обычно, хранит молчание по этому вопросу.

Прекрасно быть уважительным к каждому человеку из каждого сообщества, независимо от его образа жизни. Однако, когда имеешь дело с нишевым миром, нужно отдавать должное его вселенной, иначе честность мира не сможет построить связь с аудиторией.

29
48
Комментарии: 48
Ваш комментарий
Floww
Прекрасно быть уважительным к каждому человеку

А я не идентифицирую представителей ЛГБТ как людей

27
Lexale

ЛГБТ это черти рогатые в обличии. Их нельзя никак индетифицировать, а только говорить что это чертилы загрезняющий чистый светлый и натуральный мир

8
JackSirris

Короче и точнее не выразиться.

1
nodoubt802

Ну их конечно можно так гнобить, но лучше идентифицировать их как людей, точнее как вид людей отдельный, научно их как то классифицировать. Это ведь фактически так, эти больные уже давно сформировали отдельный подвид. Во, точно. Подвид людей "ГОМО" сапиенс

-3
Hog2012

Ну да, потому что у людей всего два пола, а если кто-то себя идентифицирует, как-то по другому, то он в принципе не подпадает под понятие человек.

2
nodoubt802 Hog2012

Я понимаю источник твоих мыслей - отвращение. Сам его испытываю. Но реально это люди. Которых нужно уничтожать. Вместе с теми кто на решение этой проблемы подругому смотрит

-2
Алан Битаров

Если в игре можно будет расстреливать всех представителей ЛГБТ и разноцветных феминисток, то меня все устраивает.

6
Lexale

Как в рдр2 фэмок кродилам кидали) но если не сделают как гей тони, а его нельзя было замочить в 4 части

0
Алан Битаров Lexale

Да гей Тони найс чел. Вполне харизматичный персонаж. К нему вопросов нет.

-6
Абдула Ибн Ебн Еб

А тебя то не заденет?))))

0
MLShadow Lexale

Так он вроде даже геем не был, просто косил под такового, что бы получать преференции для своего клуба и лутать зелёных президентов, по крайне мере сложилось такое впечатление и крамола данного ДЛС была как раз в том, что прошареный чел прогревает "прогрессивное общество" используя его же больные заскоки.

0
Balmont92

Rockstar решила повторить успех перезапуска Saints Row.

3
yariko ookami
Rockstar, похоже, пропагандирует меньшинство, сознательно смягчая его, чтобы игра казалась более инклюзивной.

Это не проблема! Пусть разработчики сами в нее и будут играть. А я лучше ГТА4 перепройду, Одну из лучших игр серии по сюжету и атмосфере. Благо она у меня лежит на DVD-издании и без вырезанных радиостанций!

3
Ahnx

Я сильно сомневаюсь, что это решение - недавнее. Цикл разработки игр таков, что подобные решения принимаются на раннем этапе.

2
Dasdag

А кто-то сомневался что будет именно так?

2
Константин335

А кто сказал что будет так? Может и ничего не будет, игра еще не вышла даже. Как выйдет там и видно уже будет. Зачем раньше времени начинать что то выдумывать то?

-9
Дворф

поздно уже

2
Макс Макс 007

Ебит воды в тексте

2
Wolfenstein

сюжет гвна и саму угта 5 которая технологически хуже четвертой съели вот вам и результат на понижение

0
Freund Benno

в чем она хуже?

0
Wolfenstein Freund Benno

раз не играл в четвертую то о сюжете не канонном для гта в угта 5 я даже и говорить не буду тут нужно концепцию предыдущих частей понимать… а чем технологически лучше на видяшку хотя бы посмотри тут частично показано чем

-5
Алан Битаров Freund Benno

Запомни. Wolfenstein - шиз этого сайта. Он выдает конченое мнение и обсерает все нормальное. Просто избегай общения с ним.

0
prowkan Wolfenstein

Я открою страшную тайну, но в реальной жизни эффект как раз будет ближе к пятой части, а не к четвёртой.

-2
Valentinys3 Алан Битаров

Не буду спорить, может он и шиз, но в чем, конкретно сейчас, он не прав? В том, что 5 хуже 4 и так все знают. Wolfenstein даже видео приложил, где наглядно показано всё, но правильно, зачем объективные доводы приводить, можно просто накидать и все схавают.

1
Константин335

Игра еще не вышла, а они уже бойкотировать собрались, дождитесь для начала выхода, а там уже видно будет как игра

0
NeroTrion

Если её не бойкотировать сейчас, потом уже поздно будет.

0
Константин335 NeroTrion

Игра не вышла, с чего вы решили что это будет там? Ну а если и правда будет, что мешает пропустить просто игру и не играть если не нравится. Из за игр еще какие то бойкоты устраивать

-1
нагибатель вилок Константин335

Щас бы пропускать игру десятилетия, от именитой студии...

0
Пользователь ВКонтакте

Опять бешеная нервосеть бесится. // Александр Ковалёв

0
Lvinomord

Хорошо, что я в любом случае даже и не планировал покупать данный продукт.Жаль,что за 5 денежку нельзя вернуть - было бы вообще топ.

0
itzendixog

Опять Джейсон Шраер вякнул херню для отчета, а раздули такую новость

0
nodoubt802

Не похоже, учитывая общее положение дел. Но конечно все в итоге по выходу ясно будет. Уповаем на Трампа

0
Гамер132

Сделайте по умному

Вставьте повестку после 4 часов сюжета и игру нельзя будет вернуть. Вауля)

0
illund

Что и требовалось доказать...

0
Пользователь ВКонтакте

Теперь будут трансы в игре ? // Александр Шишкин

0
PertinaciousVerin

Мне, кажется, большинство покупателей все равно будет запускать только мультиплеер

0
Абдула Ибн Ебн Еб

Сделали бы лучше ремастер на новом движке Сен-Андреса. Я бы поиграл.

0
Шаман Шаманыч

Ждём очередного громкого падения легендарной студии.

0
ckott4

ПРИГРОЗИЛИ, АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХА, ПРИГРОЗИЛИ

ой боже, ну клоуны, самые первые полетят скорее с работы отпрашиваться, чтобы самыми первыми успеть сделать предзаказ ультимейт делюкс бандл ол инклюдед не лох эдишн на ПЛЭЙСТЕЙШОН 5, на которой, я напоминаю, как в недавнешнем суде с майкрософт они ДОКАЗАЛИ, что у них нет и никогда не было эксклюзивов. База.

0
DezkQ
-1
Генерал Анатолий
Они считают, что GTA 6 не отдает должное своему миру, а скорее падает в пучину общественного давления.

Ну если задача игры описать современное общество, в чем проблема? Как говорится, что на витрине, то и в магазине. Тотальное лицемерие и подмена ценностей это неизбежный элемент нынешнего общества

-2
altair_nur

Проблема в том, что GTA всегда высмеивала современное общество, а не описывала его.

3
JustA_NiceGuy

У фанатах вечное ПМС. Что не скажи, их сразу дёргает как нариков.

-4