Покупатели GTA 6 начали публиковать распаковки физического издания без диска

В сети появились первые видео распаковки физического издания Grand Theft Auto 6. Покупатели показывают содержимое коробки, в которой вместо привычного диска находятся постер и код для загрузки игры. Rockstar Games решила отказаться от физических носителей, сохранив при этом традиционный формат упаковки.

В ролике на YouTube-канале PythonSelkan автор демонстрирует коробку с обложкой GTA 6. Её оформление выглядит чётким и детализированным, а на обратной стороне указаны основные сведения об игре: размер файлов, одиночный режим и поддержка эксклюзивных функций PS5. Там же упоминается, что многопользовательский режим пока не представлен.

Самое интересное обнаруживается после открытия коробки. Внутри лежит глянцевый постер с увеличенным изображением обложки игры. На нём же размещён код для загрузки GTA 6, а покупатели Ultimate Edition также найдут там коды на дополнительные бонусы. При этом правая сторона коробки практически пустая.

Особенно странно выглядит то, что внутри сохранился держатель для диска, хотя самого носителя в комплекте нет. В результате покупатель физического издания получает коробку, постер и цифровой код, но не может установить игру с диска.

Не исключено, что Rockstar позднее выпустит полноценное физическое издание с диском, однако пока никаких подтверждений этому нет. Тем, кто рассчитывал получить GTA 6 на привычном носителе, придётся довольствоваться цифровой версией в упаковке.