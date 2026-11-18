Полицейское управление Атланты (штат Джорджия, США) выступило с предупреждением, призывая граждан не совершать преступные действия, которые реализованы в популярной серии видеоигр Grand Theft Auto (GTA). В ведомстве подчеркнули, что поступки, совершаемые в виртуальном пространстве, могут привести к серьезным последствиям, если повторять их в реальной жизни.

Во вторник в своих официальных аккаунтах в социальных сетях полиция Атланты использовала название игры (GTA) и отсылку к названию города, чтобы напомнить о разнице между вымышленным миром развлечений и реальностью.

«GTA — это не реальное место, а вот Атланта — вполне реальна!» — заявили в управлении.

В публикации содержится призыв не путать виртуальные развлечения с принятием решений в реальной жизни. Полиция особо предостерегает от вождения в нетрезвом виде, опасного стиля езды, угона автомобилей и проявлений насилия.

«Не путайте виртуальные развлечения с реальными поступками», — отметили в ведомстве.

Полицейские добавили, что подобные действия влекут за собой реальные последствия, и подчеркнули: то, что происходит в видеоиграх, должно оставаться в виртуальном мире.

«Оставьте это в игре. Не переносите подобное на наши улицы», — призвали в полиции.

К сообщению были приложены два графических изображения: на них показан игровой контроллер на фиолетовом и розовом фоне.

На одном из них размещен призыв: «ИГРАЙ В ИГРУ, НО НЕ ПОДСТАВЛЯЙ САМОГО СЕБЯ», а на втором — «ИГРАЙ В ИГРУ, НО ОСТАВЬ ВСЁ В НЕЙ».

Визуальные материалы дополнительно предостерегают игроков от попыток воплотить в жизнь сценарии из игры — в частности, речь идет об опасном вождении, уличных гонках, применении огнестрельного оружия, кражах и других преступлениях.

Цель этого обращения — повысить осведомленность о возможных последствиях копирования преступных действий, показанных в видеоиграх, особенно тех, что связаны с использованием транспортных средств и насилием.

Выход новой части серии — Grand Theft Auto VI (GTA 6) — запланирован на эту неделю.