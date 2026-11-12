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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 306 оценок

Полиция Лос-Анджелеса попросила Rockstar дать ей протестировать сторону полиции в GTA 6

RedDay13 RedDay13

Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) обратился к Rockstar Games, PlayStation и Xbox с необычной просьбой. Официальный аккаунт ведомства в X/Twitter предложил свою помощь в тестировании игры Grand Theft Auto VI.

«Добрый вечер, Rockstar Games, PlayStation и Xbox. Исключительно в исследовательских целях мы будем рады протестировать полицейскую сторону вещей в GTA 6. Просто напишите нам в личные сообщения. Повторюсь, на 100% только для исследований», — говорится в сообщении.

Публикация быстро стала вирусной, набрав тысячи лайков и репостов. Пользователи в комментариях с юмором отреагировали на инициативу, напомнив, что в GTA обычно полиция выступает в роли противников, а не главных героев. Некоторые также пошутили, что департамент, вероятно, хочет проверить, насколько реалистично в игре показана работа правоохранительных органов и погони.

"Посидите дома и дайте нам передохнуть": полиция США с нетерпением ждет релиза GTA 6

Rockstar, PlayStation и Xbox пока никак не прокомментировали это предложение. Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября.

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Комментарии:  18
Ваш комментарий
sadmom69

чернокожих нпс в леониде не останется

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Oliver Hearthwood

Чисто в исследовательских целях, я прошу Рокстар прислать мне версию на ПК, чисто что бы протестировать...Повторюсь, на 100% только для исследований.

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